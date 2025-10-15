Μελόνι: «Αν κόψω το κάπνισμα, θα σκοτώσω κάποιον» – Βίντεο από τον διάλογο με τον Ερντογάν στη Σύνοδο της Αιγύπτου

Enikos Newsroom

διεθνή

Μελόνι: «Αν κόψω το κάπνισμα, θα σκοτώσω κάποιον» – Βίντεο από τον διάλογο με τον Ερντογάν στη Σύνοδο της Αιγύπτου

Στη διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αστειεύτηκε πως αν σταματούσε το κάπνισμα «θα σκότωνε κάποιον».

Η Μελόνι, γνωστή για τον αυθορμητισμό της, απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο στην προτροπή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κόψει το τσιγάρο, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να της απευθύνει τα δικά του χαρακτηριστικά «κομπλιμέντα».

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής στιγμής στη Σύνοδο, ο Ερντογάν γύρισε προς τη Μελόνι και της είπε: «Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα».

Τα λόγια του προκάλεσαν γέλια στους Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκονταν κοντά. Ο Γάλλος Πρόεδρος σχολίασε γελώντας: «Είναι αδύνατον».

Τότε η Μελόνι απάντησε με ένα χαμόγελο: «Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».


Η 48χρονη Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει πρόσφατα, σε ένα βιβλίο της, ότι άρχισε ξανά να καπνίζει ύστερα από 13 χρόνια αποχής – και αστειεύτηκε ότι τα τσιγάρα τη βοήθησαν να «δεθεί» με άλλους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και τον πρόεδρο της Τυνησίας, Καΐς Σαγιέντ.

Στη διάσκεψη της Αιγύπτου, η Μελόνι εξέφρασε την αυξανόμενη διάθεση της Ρώμης να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Όπως δήλωσε: «Είναι σαφές ότι, εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο, η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ιταλία θα είναι σίγουρα πιο κοντά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνοι στις αρθρώσεις: Το καλύτερο «φάρμακο» για να ανακουφιστείτε, σύμφωνα με ειδικούς

Eurostat: Η Ελλάδα στην κορυφή για την κάλυψη των αναγκών υγείας των παιδιών

Σούπερ μάρκετ: Δείτε το σήμα για τα προϊόντα που έχουν μείωση τιμής – ΦΩΤΟ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Σήμερα αρχίζει η διάθεση του – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το επίδομα

Νέο κακόβουλο πρόγραμμα ChaosBot και εξελιγμένο Chaos‑C++ ransomware – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες του Discord

Ανακαλύφθηκε θησαυρός αξίας 1 εκατ. δολαρίων ανοικτά των ακτών της Φλόριντα – Περιείχε πάνω από 1.000 ασημένια και χρυσά νο...
περισσότερα
10:49 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ σορό που ανήκει σε Παλαιστίνιο – Νέα προβλήματα στην ειρηνευτική συμφωνία

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την επιστροφή των σωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Γάζα φέρνο...
10:23 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΝΑΤΟ: Αναθεωρεί κανόνες εμπλοκής μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Στις Βρυξέλλες σήμερα οι υπουργοί Άμυνας

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τ...
09:25 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Υπερασπίστηκε τη νέα πολιτική του Πενταγώνου έναντι των ΜΜΕ – Θα πρέπει να εγκρίνονται πληροφορίες πριν δημοσιευθούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε χθες Τρίτη τη νέα πολιτική του υπουργείου Άμ...
09:13 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Άγριο ξύλο και 7 συλλήψεις για μια λάθος παραγγελία σε εστιατόριο

Μια παραγγελία που πήγε στραβά οδήγησε σε μια αιματηρή συμπλοκή μεταξύ επτά ατόμων, μέσα σε κα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης