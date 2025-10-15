Πετρέλαιο θέρμανσης: Σήμερα αρχίζει η διάθεση του – Τι πρέπει να γνωρίζετε για να λάβετε το επίδομα

Σήμερα άρχισε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για τους καταναλωτές. Μένει να φανεί εάν η τιμή εκκίνησης του θα είναι στο 1,10 ευρώ το λίτρο με 1,12 ευρώ το λίτρο στην Αττική ή εάν θα πέσει κάτω από το 1 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι στην Αττική η μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνονταν στα 1,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ήταν στο 1,19 ευρώ.

Όσον αφορά λοιπόν στη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Τα κριτήρια

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για τον τρόπο που θα χορηγηθεί το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους. Επίσης επισημαίνεται πως τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αναμένεται να είναι φέτος τα ίδια με τα περσυνά .Συγκεκριμένα:

(Το εισόδημα)

Δικαιούχοι του επιδόματος αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης) που καταναλώνουν που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Ένας άγαμος θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα ύψους έως και 16.000 ευρώ.

θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα ύψους έως και 16.000 ευρώ. Ένας έγγαμος θα πρέπει να εμφανίζει ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ . Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

θα πρέπει να εμφανίζει ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ . Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Μια μονογονεϊκή οικογένεια θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 29.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα έως 29.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να εμφανίζουν ακαθάριστα έσοδα της οικογένειας τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.

(Η ακίνητη περιουσία)

Για τους άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει συζύγους το όριο της ακίνητης περιουσίας έχει θεσπιστεί όριο έως 200.000 ευρώ

Για έγγαμους, τις μονογονεϊκές οικογένειες ή τα πρόσωπα που είναι σε σύμφωνο συμβίωσης η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι έως 260.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Οι δηλώσεις για την αγορά πετρελαίου

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ,η δήλωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται – με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος με αυτόματο τρόπο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ,myDATA για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων. Αναλυτικά, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι η διαβίβαση των σχετικών παραστατικών γίνεται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Επίσης επισημαίνεται ότι για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Οι επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης

Επιδοτούμενες πηγές θέρμανσης αναμένεται να είναι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα ή τα πέλετ αλλά και η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο, την θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και το φωτιστικό πετρέλαιο. Διευκρινίζεται πως κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης

Το ποσό

Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν επίδομα ύψους 100 ευρώ με 1.200 ευρώ. Το υψηλότερο ποσό του επιδόματος, δηλαδή στα 1.200 ευρώ υπολογίζεται πως θα δοθεί σε όσους διαμένουν σε περιοχές όπως στο Νυμφαίο, στο Νευροκόπι και στο Μέτσοβο καθώς προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25%. Διευκρινίζεται πως το ποσό του επιδόματος δεν επηρεάζεται από τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού.