Κώστας Καραμανλής: Τα βλέμματα στρέφονται σε νέα παρέμβασή του – Τι θα πει στην ομιλία του σε εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Νέα παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή αναμένεται στις 18:00 σήμερα το απόγευμα στην Παλαιά Βουλή στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής.

Ο πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να τιμήσει την πολιτικό και το έργο της αλλά και να μιλήσει για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη. Επίσης όλοι αναμένουν να δουν ο Κώστας Καραμανλής θα αναφερθεί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά με την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν και πώς σκοπεύει να κινηθεί απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.

