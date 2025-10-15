Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Αττική Οδό – Προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (15/10) το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.
Λόγω του περιστατικού, υπάρχουν καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025