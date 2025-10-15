Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην Αττική Οδό – Προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (15/10) το πρωί στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Λόγω του περιστατικού, υπάρχουν καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επαναστατική θεραπεία για το Αλτσχάιμερ – Οι επιστήμονες κατάφεραν να αντιστρέψουν τη νόσο στα ποντίκια

Πώς να καθαρίσετε σωστά την καφετιέρα για να απομακρυνθούν τα μικρόβια

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να μειωθεί η τιμή του και πόσο

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν φούρναρη σε 12 δευτερόλεπτα

Η Microsoft AI ανακοίνωσε τον πρώτο in-house δημιουργό εικόνας – «Το επόμενο βήμα στο ταξίδι μας»
περισσότερα
07:46 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτησαν γκαζάκι στα ΚΕΠ του δήμου Νεάπολης Συκεών – Προκλήθηκαν φθορές στην πόρτα

Γκαζάκι τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο του κτιρίου, όπου στεγάζονται ΚΕΠ και τα ΚΑΠΗ του δήμ...
07:08 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Οκτωβρίου

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Λουκ...
06:39 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (15/10) στην Αθήνα και σε άλλες 16 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης