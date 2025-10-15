Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις από 5% έως 25% σε 1.000 προϊόντα – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Λίγο πριν από τις 8 σήμερα το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να ανακοινώσει τις μειώσεις σε τουλάχιστον 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 25%, με την μεσοσταθμική μείωση να είναι σε ποσοστό περίπου 8% και θα αφορούν πάνω από 1.000 προϊόντα.

Μεταξύ των προϊόντων που θα ανακοινωθούν θα είναι τα εξής: Αλλαντικά, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά, σοκολάτες, κατεψυγμένα προϊόντα, καφές, μαργαρίνες, εμφιαλωμένο νερό, βρεφικά είδη, αρτοσκευάσματα, είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά και απορρυπαντικά. Οι περισσότερες από τις μειώσεις θα έχουν διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα πραγματοποιηθούν από περίπου 70 βιομηχανίες και την επόμενη εβδομάδα έως και τις 15 Οκτωβρίου. Στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης θα συμμετάσχουν περίπου 20 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες θα αναλάβουν και να δημιουργήσουν ειδικές σημάνσεις ώστε τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές να γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Επίσης και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

Μπαράζ ελέγχων

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να μειωθούν αισθητά οι τιμές σε βασικά αγαθά, που προμηθεύονται καθημερινά τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή οι ελεγκτικές Αρχές θα ξεκινήσουν σαρωτικούς ελέγχους έτσι ώστε να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα που πωλούνται μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει περίπου 20.000 κωδικούς. Συνεπώς οι 1.000 κωδικοί αποτελούν το 5% των συνολικών προϊόντων που διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα εξής προϊόντα:

Στα φρέσκα κρέατα: +10,18%

Στα μπισκότα, στις σοκολάτες, στα ζαχαρώδη: +9,88%

Στα είδη πρωινού & στα ροφήματα: +6,06%

Στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς ψυγείου: +4,26%

Στα κατεψυγμένα: +3,82%

Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα παρακάτω προϊόντα: