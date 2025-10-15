Βίντεο: 22χρονος άρπαξε βίαια την 35χρονη σύντροφό του στο Κάνσας – Τα ουρλιαχτά και οι εκκλήσεις για βοήθεια

Βίντεο: 22χρονος άρπαξε βίαια την 35χρονη σύντροφό του στο Κάνσας – Τα ουρλιαχτά και οι εκκλήσεις για βοήθεια

Σοκ προκαλεί βίντεο από το Κάνσας, το οποίο κατέγραψε την απαγωγή μιας 35χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον σύντροφο. Η σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στην κάμερα ενός κουδουνιού σπιτιού, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να ουρλιάζει, ενώ ο άνδρας, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είναι ο 22χρονος σύντροφός της, την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει βίαια, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, παραδίδοντας το υλικό στις Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της πόλης Γουιτσίτα, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ), η γυναίκα επικοινώνησε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα και επιβεβαίωσε ότι είναι το άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο. Οι Αρχές εκτίμησαν ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, διευκρινίζοντας πως η γυναίκα δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη του 22χρονου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομο περιορισμό της ελευθερίας. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

