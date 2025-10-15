Τραγωδία στην Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο, το βράδυ της Τρίτης, στην πολιτεία Ρατζαστάν της δυτικής Ινδίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρομολόγιο ανάμεσα στις πόλεις Τζαϊσάλμερ και Τζοντπούρ, όταν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 50 επιβάτες, τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Όπως ανακοίνωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Ράτζες Μίνα, δεκαεννέα άνθρωποι πέθαναν επί τόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα εγκαύματά του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο της Τζοντπούρ. Σύμφωνα με το Press Trust of India, το λεωφορείο είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου, καθώς έβγαινε καπνός από το πίσω μέρος του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, οι φλόγες τύλιξαν ολόκληρο το όχημα, χωρίς να δοθεί στους επιβάτες αρκετός χρόνος να απομακρυνθούν.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε μέσω X τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία, δηλώνοντας «συγκλονισμένος για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν αποζημίωση 200.000 ρουπιών (περίπου 1.940 ευρώ).

Η οδική ασφάλεια στην Ινδία παραμένει τραγική, με τη χώρα να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε θανατηφόρα τροχαία. Το 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, σημειώθηκαν πάνω από 480.000 ατυχήματα, με 173.000 νεκρούς και σχεδόν 463.000 τραυματίες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP