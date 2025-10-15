Βενεζουέλα: Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σκάφος σκοτώνοντας έξι επιβαίνοντες – «Διακινούσε ναρκωτικά» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (14/10) πως οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας έξι επιβαίνοντες.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Υπό τις Μόνιμες Εξουσίες μου ως Αρχιστράτηγος, σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Πολέμου διέταξε ένα θανατηφόρο κινητικό πλήγμα σε ένα σκάφος που συνδέεται με μια Ορισμένη Τρομοκρατική Οργάνωση (DTO) που διεξήγαγε εμπορία ναρκωτικών στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM – ακριβώς στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα δίκτυα ναρκοτρομοκρατίας και διέρχονταν από μια γνωστή διαδρομή DTO. Η επίθεση διεξήχθη σε Διεθνή Ύδατα και έξι άνδρες ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν στην επίθεση. Δεν τραυματίστηκαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!!!», έγραψε ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε την ανάρτησή του

Under my Standing Authorities as Commander-in-Chief, this morning, the Secretary of War, ordered a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with a Designated Terrorist Organization (DTO) conducting narcotrafficking in the USSOUTHCOM area of responsibility — just off the Coast… pic.twitter.com/XWDpGZ4lsZ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 14, 2025



Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στη νότια Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει άλλα τέσσερα πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την πάταξη των καρτέλ ναρκωτικών για να επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα του και να θέσει υπό τον έλεγχό της τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.