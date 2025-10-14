Πόλο: Ιδανική πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στο LEN Champions League – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς επικράτησε με 13-9 της Μλάντοστ στην πρεμιέρα του LEN Champions League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο τη Μλάντσοτ από την Κροατία για την 1η αγωνιστική του Α΄ ομίλου του LEN Champions League και την νίκησε με 13-9, αρχίζοντας θετικά την πορεία του στην κορυφαία διοργάνωση.

Τα πρώτα τρία λεπτά ήταν δύσκολα για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε να χάνει 3-0, αναγκάζοντας τον Έλβις Φάτοβιτς να καλέσει άρον-άρον τάιμ άουτ. Όντως, η εικόνα των «ερυθρολεύκων» βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, οι Ούγγροι Ανγκιαλ και Ζάλανκι μείωσαν σε 3-2, αλλά ο Μάρσελιτς κράτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους ως το τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Ζάλανκι εκ νέου ισοφάρισε και στη συνέχεια ο Γενηδουνιάς κέρδισε πέναλτι στην κόντρα, αλλά ο Παπαναστασίου νικήθηκε από τον Μάρσελιτς. Η άμυνα των γηπεδούχων είχε «στραγγαλίσει» τη Μλάντοστ και την κράτησε χωρίς γκολ για σχεδόν δέκα αγωνιστικά λεπτά, με τον Γενηδουνιά να σκοράρει σε παίκτη παραπάνω και να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα (4-3) στον Ολυμπιακό. Ο Χάρκοφ με πέναλτι διέκοψε την κροατική… ξηρασία, οι γηπεδούχοι έχασαν ξανά πέναλτι με τον Ζάλανκι (δοκάρι), αλλά ο Ούγγρος πέτυχε το τρίτο του γκολ στα ίσια και στην εκπνοή σκόραρε με “κεραυνό” από τα 10μ. και διαμόρφωσε το 6-4 του ημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε όπως τελείωσε το δεύτερο, με τον Ζάλανκι δηλαδή να βρίσκει ξανά δίχτυα, για να ανεβάσει ο Γενηδουνιάς τη διαφορά στο +4 (8-4). Οι “ερυθρόλευκοι” φάνηκε να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, αλλά σπατάλησαν και τρίτο πέναλτι (δοκάρι ο Γενηδουνιάς), η Μλάντοστ βρήκε λύσεις στον παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 10-8, δώδεκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο χρόνος που απέμενε αποδείχθηκε αρκετός για τον ασταμάτητο Γκέργκο Ζάλανκι να πετύχει ένα γκολ ψυχολογίας και να ανακόψει την κροατική αντεπίθεση. Η διαφορά στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν έπεσε κάτω από τα τρία γκολ και ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ένα σημαντικό “τρίποντο”, στην πρεμιέρα του πολύ ισορροπημένου Α΄ ομίλου.

Τα 8λεπτα: 2-3, 4-1, 5-4, 2-1

Διαιτητές: Κολόμπο (Ιταλία), Σβαρτς (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Ζερδεβάς, Πούρος

ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ζόραν Μπάιτς): Μάρσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόντσινιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίλιακα 1, Μπούκιτς 1, Λάζιτς 1, Ναγκάεφ 2, Βρλιτς, Βουκίτσεβιτς 1, Χάρκοφ 1, Τσούμπρανιτς, Λόντσαρ

ΠΗΓΗ: ERTSPORTS

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την ποδοσφαιρική μπάλα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:44 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας σε ηλικία 92 ετών

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση ότι ο Γιάννης Κόλλιας πέθανε την Τρίτη (14/10...
01:40 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Βολτεμάντε κράτησε την Γερμανία στην κορυφή, σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μέσω… Ουαλίας, το Βέλγιο

Η Γερμανία επικράτησε δύσκολα της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, χάρη στο πρώτο γκολ του Βολτεμάντε...
21:36 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

NBA: Στους Μιλγουόκι Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε ο εκπ...
01:30 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Τετ α τετ του Μάκη Γκαγκάτση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Δεν τίθεται θέμα παραίτησης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε σύντομη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ιβά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης