Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε ακόμα 4 σορούς ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι θα αρχίσει να μεταφέρει τις σορούς τεσσάρων νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 μ.μ., δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι αύριο και ότι θα μειωθεί η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα, ώστε να ασκηθεί πίεση στην τρομοκρατική οργάνωση να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατάει.

Εντωμεταξύ τα λείψανα 45 Παλαιστινίων που παρέδωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έφτασαν στο Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε το απόγευμα το νοσοκομείο Νάσερ αυτής της μεγάλης πόλης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια λακωνική ανακοίνωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Γάζα δεν υπάρχει εργαστήριο για εξετάσεις DNA, ώστε να είναι δυνατή η επιστημονική ταυτοποίηση νεκρών.

Το Ισραήλ πάντως ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις νεκροί όμηροι που επεστράφησαν χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.