Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε ακόμα 4 σορούς ομήρων

Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμάς
Πηγή: ΑΡ

Η Χαμάς ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι θα αρχίσει να μεταφέρει τις σορούς τεσσάρων νεκρών Ισραηλινών ομήρων στο Ισραήλ στις 10 μ.μ., δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι αύριο και ότι θα μειωθεί η ροή βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα, ώστε να ασκηθεί πίεση στην τρομοκρατική οργάνωση να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που κρατάει.

Εντωμεταξύ τα λείψανα 45 Παλαιστινίων που παρέδωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έφτασαν στο Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε το απόγευμα το νοσοκομείο Νάσερ αυτής της μεγάλης πόλης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια λακωνική ανακοίνωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Γάζα δεν υπάρχει εργαστήριο για εξετάσεις DNA, ώστε να είναι δυνατή η επιστημονική ταυτοποίηση νεκρών.

Το Ισραήλ πάντως  ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις νεκροί όμηροι που επεστράφησαν χθες, Δευτέρα, από τη Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμμαχία Ελλάδας – Κύπρου για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και συνεργασία στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8 τύποι ψιλοκουβέντας που δεν μπορούν να ανεχθούν με τίποτα οι ευφυείς

Windows 10: Προβλήματα για τους χρήστες – Τι συμβαίνει και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κεραμέως για νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Η ΝΔ θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα

Τρομερό τροχαίο: Φορτηγό ανετράπη και διέρρευσαν σε αυτοκινητόδρομο 20.800 κιλά σάλτσας μήλου – ΦΩΤΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την ποδοσφαιρική μπάλα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:45 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

D’Angelo: Πέθανε ο βραβευμένος σταρ της σόουλ σε ηλικία 51 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Ο εμβληματικός τραγουδιστής της σόουλ D’Angelo πέθανε σε ηλικία 51 ετών. O βραβευμένος μ...
20:26 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Έξι νεκροί σε δύο επεισόδια σε Σουτζάια και Χαν Γιουνίς – “Πολλοί ύποπτοι” πλησίασαν τους στρατιώτες μας λέει το Ισραήλ

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλ...
20:11 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Πούτιν: Άλλαξε το νόμο περί επιστράτευσης – Μπορεί να καλεί εφέδρους και σε καιρό ειρήνης

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου που δίνει στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν την εξουσί...
18:33 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Σάντσεθ: Οι υπεύθυνοι της «γενοκτονίας» στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη – Ανοικτός στην αποστολή δυνάμεων

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στην Ισπανία, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία εκεχειρίας, η οποία σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης