Έλενα Παπαβασιλείου: «Θα ήθελα να έχω ένα παιδάκι, θα ήταν κάτι που θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη»

Ελένη Φλισκουνάκη

Έλενα Παπαβασιλείου
Φωτογραφία: Instagram/e_papavasileiou

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Έλενα Παπαβασιλείου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια μίλησε για τον έρωτα, αλλά και για το γεγονός πως έγινε θεία πριν από λίγες ημέρες. Μάλιστα, περιέγραψε και τη στιγμή που συνάντησε το μωρό της αδελφή της. Ακόμα, εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει και η ίδια μητέρα, και εξομολογήθηκε πως έχουν υπάρξει στιγμές που έχει στεναχωρηθεί για το γεγονός πως δεν έχει αποκτήσει ένα παιδί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Έλενα Παπαβασιλείου είπε πως: «Νιώθω έντονα, άρα σίγουρα με έχει στιγματίσει και εμένα ο έρωτας.

Θα σου μοιραστώ αυτή τη στιγμή κάτι πολύ συγκινητικό για εμένα που είναι μια άλλη μορφή έρωτα. Πριν από λίγες ημέρες έγινα θεία. Γέννησε η αδελφή μου. Ήμουν στο μαιευτήριο και θυμάμαι τη στιγμή που έρχονται στην αίθουσα να σου φέρουν το μωρό, για να το δει η οικογένεια. Ήταν μόλις λίγα λεπτά στον κόσμο και όταν την αντίκρυσα έπαθα σοκ».

«Δεν θα σου κρύψω, ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που έχω στεναχωρηθεί. Θα ήθελα πολύ να έχω ένα παιδάκι. Θα δείξει, αν είναι γραμμένο στα άστρα, θα ήταν κάτι που θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη!», εξήγησε στη συνέχεια.

