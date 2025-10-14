Κώστας Κόκλας: «Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω νωρίς»

«Ποτέ δεν ξύπνησα το πρωί να πω “να πάω για δουλειά”, προτιμάω να έχω μια cool ζωή. Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω το πρωί, αλλά είναι μια πολύ απαιτητική δουλειά. Είναι όμως μια δουλειά που μου αρέσει και κατάφερα να βιοπορίζομαι με αυτό το επάγγελμα και να μεγαλώσω το παιδί μου», δήλωσε ο Κώστας Κόκλας στον Alpha.

«Το τηλέφωνο το έχω μόνιμα χαμηλωμένο, γιατί θα είμαι είτε σε γύρισμα είτε σε δουλειά. Ο Μανούσος Μανουσάκης με είχε ρωτήσει αν έχω τηλέφωνο, του είχα πει όχι, με ρώτησε αν ξέρω να δένω γραβάτα, του είπα όχι, μου είπε ότι πρέπει να τα κάνω και τα δύο αλλιώς δεν μπορώ να είμαι ηθοποιός», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

«Κλείνω τα… 26 τώρα, τόσο αισθάνομαι. Έχω κάνει διάφορες δουλειές για να βιοπορίζομαι μέχρι τα 30, έχω δουλέψει οικοδομή, σέρβις, barman, και μοίραζα και διαφημιστικά φυλλάδια» ανέφερε πριν σχολιάσει την προσωπική του ζωή.

«Είμαι πολύ μικρός ακόμα για 3ο γάμο. Δεν έχω παράπονο, ήταν πολύ ωραίες γυναίκες και καλά παιδιά και οι δύο πρώην σύζυγοι, με την Κατερίνα έκανα και τον γιο μου. Τα κορίτσια γενικά ζηλεύουν, και τα αγόρια λένε ψέματα. Ψέματα δεν λέω, απλά δεν λέω την αλήθεια, δηλώνω άγνοια, δεν είναι αυτό που νομίζεις», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Κώστας Κόκλας.