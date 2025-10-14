Ζωή Κωνσταντοπούλου για συνέντευξη Φλωρίδη: «Ρεσιτάλ ψευδολογίας και ομολογιών παρεμβάσεων στη Δικαστική Λειτουργία»

Τα πυρά της κατά του Γιώργου Φλωρίδη έστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι «είπε ένα σωρό ψέματα, ανενόχλητος» σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ERT NEWS.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε κριτική στον Γιώργο Φλωρίδη για την υπόθεση των Τεμπών και του Πάνου Ρούτσι, αλλά και για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αναλυτικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε τα εξής:

Συνέντευξη Γ.Φλωρίδη στην ERTNews απόψε: Ρεσιτάλ ψευδολογίας και ομολογιών παρεμβάσεων στην Δικαστική Λειτουργία, σε περιβάλλον απουσίας δημοσιογραφικού ελέγχου

Προανήγγειλε για άλλη μία φορά την έναρξη της δίκης για το Έγκλημα των Τεμπών, ενώ εκκρεμεί ένσταση ακυρότητας της Ανάκρισης, που δεν έχει ακόμη κριθεί από το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας! Ουδείς εκ των 4 δημοσιογράφων τον διέψευσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν καλούνται στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Φραπές, Χασάπης, Σεμερτζίδου, απάντησε: «Γιατί η Επιτροπή ξεκίνησε από το χθες, από παλιά, και θα έρθει σιγά-σιγά στο σήμερα». Ουδείς εκ των 4 δημοσιογράφων τον διέψευσε. Παρ´ολο που η Εξεταστική Επιτροπή έχει ξεκινήσει αντίστροφα, από το σήμερα και προς τα πίσω…Ουδείς εκ των 4 δημοσιογράφων το επεσήμανε.

Προσέβαλε τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, παρουσιάζοντάς τον σαν υποχείριο. Ουδείς εκ των 4 δημοσιογράφων αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί έναν πολίτη που τον εμφάνισαν σαν μαριονέτα στον ίδιο του τον αγώνα να διεκδικήσει δικαιοσύνη για το νεκρό παιδί του.

Ομολόγησε ότι έκανε παρεμβάσεις για την δικογραφία των Τεμπών σε συνεννόηση με τον Ανακριτή και τον Πρωθυπουργό. Ουδείς δημοσιογράφος εμφανίστηκε σοκαρισμένος από αυτό.

Ομολόγησε ότι δίκες για πολύνεκρα δυστυχήματα και τραγωδίες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προσδιορίστηκαν μετά από πολύ περισσότερα χρόνια, αφού έγινε ενδελεχής διερεύνηση. Ουδείς του επεσήμανε ότι αυτό επιβεβαιώνει τις καταγγελίες ότι προσπαθούν να κλείσουν άρον-άρον την διερεύνηση…

Είπε ένα σωρό ψέματα, ανενόχλητος.

Κάποιες επίκαιρες λεπτομέρειες, που θα ήταν σημαντικό να ακουστούν:

Σήμερα 13/10 το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας αποφάσισε την εξαίρεση της δικαστή-Εισηγήτριας για το Έγκλημα των Τεμπών, που δεν θα έπρεπε καν να έχει ορισθεί στην υπόθεση και είχε παραλείψει να δηλώσει αποχή.

Την Τετάρτη 15/10 δικάζεται στη Λάρισα η υπόθεση της εξαφάνισης των βίντεο φόρτωσης της Εμπορικής Αμαξοστοιχίας των Τεμπών

Σήμερα ο OLAF έκανε επιδρομή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για όλα αυτά, ο Υπουργός Φλωρίδης δεν είπε το παραμικρό…Ούτε και ερωτήθηκε…Στο τέλος πάντως ευχαρίστησε για τις ερωτήσεις, που…διευκόλυναν

#Δικαιοσύνη

#Τέμπη

#Τέμπη_Έγκλημα

#ΟΠΕΚΕΠΕ

#ΕΡΤ

#κρίμα

Δείτε στον σύνδεσμο την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου: