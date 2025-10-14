Γιώργος Φλωρίδης: «Ο Πάνος Ρούτσι χρησιμοποιήθηκε – Όταν ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως»

Για τη δίκη σχετικά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μίλησε μεταξύ άλλων, στην εκπομπή Press Talk ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι «είναι πιθανό η ημερομηνία έναρξης της δίκης να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα από την ίδια τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε με βάσει τα κατηγορητήρια τα οποία έχουν συνταχθεί, ο εισαγγελέας Εφετών να ανακοινώσει την ημερομηνία» με τον ίδιο να τονίζει «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».

«Στα Τέμπη δημιουργήθηκε μια συνωμοσία που επηρέασε τον κόσμο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη. Όσο είναι στη μυστικότητα της ανάκρισης, τόσο υπάρχει έδαφος για συνωμοσίες, όπως όλες αυτές που ζήσαμε αυτά τα δυόμισι χρόνια και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια συνωμοσία η οποία πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ότι ήταν ένα ψέμα».

Σχετικά με την πυρόσφαιρα, σχολίασε ότι «έχει αποδειχθεί από που προέκυψε. Σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σε παράνομο υλικό, επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα συγκάλυψης (…) Το πόρισμα του ΕΜΠ του κ. Καρώνη απέδειξε, πέραν πάσης επιστημονικής αμφισβητήσεως, από που προέκυψε η πυρόσφαιρα. Και το πόρισμα του κ. Τσακιρίδη σύμφωνα με το οποίο στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπάρχει ίχνος φωτιάς».

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σχολίασε ότι «ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι εξαναγκάστηκε να το δημοσιεύσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Έλεγε να περιμένουμε το ΕΜΠ, αλλά υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «εμείς οφείλουμε να μιλάμε πέρα από χαρακτηρισμούς. Να μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν λοιπόν μετά από δυόμισι χρόνια έχει διαμορφωθεί αυτή η συνωμοσία του ψέματος, είναι προφανές ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί μια αμφιβολία. Αυτό όσο περνάει ο καιρός, τόσο αργά, αλλά σταθερά αποκαθίσταται μια σχέση εμπιστοσύνης με τη Δικαιοσύνη».

«Μέσα από μια τόσο τεράστια συνωμοσία που οι πάντες πίστεψαν ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκαλήψει τη μεταφορά ενός παράνομου φορτίου το οποίο ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών και ότι σε αυτό ήταν συνεργός ήταν η Δικαιοσύνη, είναι προφανές ότι ο κλονισμός είναι μεγάλος».

«Ο Πάνος Ρούτσι χρησιμοποιήθηκε»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, λέγοντας ότι «ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τους νομικούς συμβούλους του και την κα Κωνσταντοπούλου».

«Για να ξεκινήσει μια διαμαρτυρία σημαίνει ότι ένας άνθρωπος απευθύνθηκε κάπου και δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση που πήρε. Εδώ όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επί δυόμισι χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση δεν εμφανίστηκε ποτέ να έχει το παραμικρό παράπονο. Και εμφανίστηκε δύο μέρες αφού έκλεισε η ανάκριση, λέγοντας ότι εγώ ξεκινάω απεργία πείνας πριν υποβάλει το αίτημά του. Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος στη Δικαιοσύνη: Μα γιατί αργείτε;», σχολίασε.

«Στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αποτύχαμε»

Ο κ. Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «όπως είπε και ο πρωθυπουργός, στην υπόθεση αυτή αποτύχαμε».

«Επομένως περνάμε όλες τις διαδικασίες των ευρωπαϊκών πληρωμών στην ΑΑΔΕ η οποία έχει όλα τα στοιχεία και μπορεί να κάνει όλες τις διασταυρώσεις. Δε χρειάζεται να μεσολαβήσει κανένας και τα πράγματα μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία εξυγίανσης».