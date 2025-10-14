Δώρα Τσαμπάζη: «Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη» – Το συγκινητικό μήνυμα για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

Συγκλονίζει το μήνυμα της Δώρας Τσαμπάζη με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη.

Ο Ολυμπιονίκης του Τάε Κβον Ντο έχασε την ζωή του σε ηλικία 43 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Η σύζυγός του, Δώρα Τσαμπάζη, τίμησε την μνήμη του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά, έγραψε τα εξής:

«Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως.

Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα.

Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη.

Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα.

Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία.

Να είσαι περήφανος.

Δώρα Ελεάννα Γιώργος».