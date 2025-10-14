Μαδαγασκάρη: Ο Πρόεδρος διέλυσε τη Βουλή και εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από απόπειρα πραξικοπήματος

Σε μια αιφνιδιαστική πολιτική κίνηση που επιτείνει την κρίση στη Μαδαγασκάρη, ο πρόεδρος Αντρί Ραζοελίνα διέλυσε την Εθνοσυνέλευση της χώρας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια απόπειρα πραξικοπήματος και ο ίδιος φέρεται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα, μεταδίδει το Associated Press.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα της προεδρίας της Μαδαγασκάρης στο Facebook, ο Ραζοελίνα υπέγραψε διάταγμα για την «άμεση διάλυση» της Εθνοσυνέλευσης.



Η απόφαση ήρθε καθώς βουλευτές συνεδρίαζαν για να εξετάσουν ενδεχόμενη διαδικασία καθαίρεσης του Προέδρου, μια κίνηση που ο Ραζοελίνα απέτρεψε διαλύοντας το σώμα.

Τα ίχνη του Προέδρου παραμένουν άγνωστα, μετά την ανταρσία μιας επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας που ενώθηκε με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της νεολαίας το Σαββατοκύριακο και κάλεσε τον ίδιο να παραιτηθεί, σε μια προφανή απόπειρα πραξικοπήματος.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Ραζοελίνα δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη χώρα «από φόβο για τη ζωή του».



Η ενέργεια αυτή του 51χρονου ηγέτη βαθαίνει ακόμη περισσότερο την πολιτική κρίση στη νησιωτική χώρα των 31 εκατομμυρίων κατοίκων, στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αφρικής. Ο Ραζοελινά αντιμετωπίζει εδώ και εβδομάδες έντονες πιέσεις για παραίτηση, εν μέσω μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καθοδηγούνται από ομάδες της γενιάς Ζ.