Ερντογάν: Η εκεχειρία στη Γάζα είναι η αρχή ενός δύσκολου δρόμου – Τα κράτη του Κόλπου, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση

Φωτογραφία: Reuters

Κατά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε νέες προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και στήριξης των Παλαιστινίων, τονίζοντας ότι η εκεχειρία δεν αποτελεί το τέλος αλλά την αρχή ενός δύσκολου δρόμου για τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Είναι λάθος να θεωρείται η ειρηνευτική συμφωνία ως η οριστική λύση του παλαιστινιακού ζητήματος. Μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη διαδικασία, και πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τη συμφωνία. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει την εκεχειρία – το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα αν επιστρέψει στη διάπραξη γενοκτονίας», δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από την Αίγυπτο.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η Τουρκία θα εργαστεί σκληρά για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες στέγασης των κατοίκων της Γάζας πριν από τον χειμώνα, επισημαίνοντας πως «η εκεχειρία δεν σημαίνει ότι τελείωσε το έργο της διεθνούς κοινότητας – μόλις ξεκίνησε. Πρέπει να σταθούμε πιο δυνατά στο πλευρό της Γάζας και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε η γενοκτονία να μην ξεχαστεί».

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα κράτη του Κόλπου, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα παράσχουν σύντομα χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας εκεχειρίας.

«Ζητούμε στήριξη από όλους -από τις χώρες του Κόλπου μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη- και οι συνεχιζόμενες προσπάθειές μας στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι η γενοκτονία στη Γάζα δεν θα ξεχαστεί», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται μετά τη Σύνοδο του Σαρμ ελ-Σέιχ, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι οι υπογραφές που τέθηκαν στη Σύνοδο Ειρήνης «δεν είναι απλώς συμβολικές – αντιπροσωπεύουν τη δέσμευσή μας στην ειρήνη ως μέρος της ιστορίας», προσθέτοντας ότι η Τουρκία «είναι εξαιρετικά ενθουσιώδης για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής τάξης στη Γάζα».

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος, χαρακτήρισε τη διπλωματία με τον Ντόναλντ Τραμπ «εξαιρετικά σημαντική» και υποσχέθηκε να τη συνεχίσει «με την ίδια ευαισθησία». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αποφάσεις των δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος πρέπει να θεωρηθούν ως «δομικά στοιχεία μιας λύσης δύο κρατών».

Όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ο Ερντογάν ανέφερε ότι περίπου 350 τουρκικά φορτηγά έχουν εισέλθει στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, ενώ η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ προβλέπει τουλάχιστον 600 φορτηγά καθημερινά.

Επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας για το παλαιστινιακό, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε: «Η μόνη λύση για το παλαιστινιακό ζήτημα είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πλήρη εδαφική ακεραιότητα, βασισμένου στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Με πληροφορίες από: Anadolu, Daily Sabah, Times of Israel

