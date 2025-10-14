Κρήτη: Άγνωστοι βανδάλισαν πλατεία και παιδική χαρά στον Δήμο Βαλεβιζίου – ΦΩΤΟ

Κρήτη, Βανδαλισμοί, Δήμος Μαλεβιζίου

Οργή και αγανάκτηση κυριαρχεί στο δήμο Μαλεβιζίου στην Κρήτη εξαιτίας αγνώστων που βανδάλισαν πλατεία και παιδική χαρά της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, άγνωστοι κατέστρεψαν φωτιστικό σώμα που είχε τοποθετηθεί την περασμένη Παρασκευή στην πλατεία Αγίας Μαρίνας. Λίγες μέρες νωρίτερα, υπήρξε βανδαλισμός και στη νέα παιδική χαρά που κατασκευάζεται στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, όπου προκλήθηκαν φθορές σε παιχνίδι και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ άγνωστοι πέταξαν σιλικόνη στα παιχνίδια, προκαλώντας ζημιές και καθυστερήσεις στις εργασίες.

Ο δήμος Μαλεβιζίου καταδίκασε τις εν λόγω συμπεριφορές και τόνισε πως δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται τέτοια περιστατικά. Παρόμοιες ενέργειες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, προκαλώντας οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων. Ο δήμος δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θα ανεχθεί καμία παρόμοια ενέργεια στο μέλλον.

Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα διερευνηθούν τα περιστατικά για τον εντοπισμό των δραστών. Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία της δημοτικής περιουσίας που ανήκει σε όλους.

13:29 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

