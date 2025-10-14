Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Συνελήφθη συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Συνελήφθη ως συνεργός διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα ο συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ο άνδρας που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι 22 ετών, προσήλθε λίγο νωρίτερα αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, μαζί με τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν έχει ομολογήσει ή όχι, ούτε εάν πρόκειται για πρόσωπο που είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εξακολουθεί να διαφεύγει.

Το βίντεο με τον εκτελεστή και τον συνεργό του

«Ήδη από τα πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί αναζητούσαν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου, καθώς υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως ο δράστης δεν προσέγγισε μόνος του το κάμπινγκ, χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί» ανέφερε χθες στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το σίγουρο είναι ότι αποχωρεί μόνος του ο δράστης από την περιοχή, με ένα λευκό δίκυκλο το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ανευρεθεί, αναζητούν ακόμα την πορεία του και πού καταλήγει τελικά γιατί έχουν ακουστεί πολλά για περιοχή της Αττικής, για τη δυτική Αττική, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Προσπαθούν να διαπιστώσουν αν όντως παραμένει στο λεκανοπέδιο ή το διασχίζει και περνάει σε άλλη περιοχή», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κάποια μαρτυρία από την περιοχή που να είδε γνωστό άτομο το οποίο κινήθηκε και αποχώρησε ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι σήμερα στα ίχνη. Μας έχει συνηθίσει το Ανθρωποκτονιών να εργάζεται αθόρυβα και να μας αιφνιδιάζει πολλές φορές και φυσικά να βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα πολύ πιο μπροστά και από εμένα και από εσάς. Θεωρώ ότι και τώρα έχουν συλλέξει ήδη αρκετά στοιχεία».

«Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι σίγουρος ότι θα καταφέρει να βάλει τέλος στη ζωή των θυμάτων, κάτι το οποίο κατάφερε. Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να σκοτώσει και το τρίτο άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ, φαίνεται ότι όντως όμως καταδίωξε και αυτόν. Φαίνεται σίγουρος ότι θα καταφέρει να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, ίσως γνώριζε ή θα αναζητούσε απλώς τα θύματά του μέσα στον χώρο αυτόν», κατέληξε.

Πώς έγινε το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.