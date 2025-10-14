Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ συγγενής του 68χρονου με τον δικηγόρο του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να μεταβεί στην ΓΑΔΑ συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη με τον δικηγόρο του.

Συγκεκριμένα, ο συγγενής του θύματος κατευθύνεται στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία της παρουσίας του, αφού δεν έχει ξεκαθαριστεί ο ρόλος του στην εν λόγω υπόθεση.

«Ήδη από τα πρώτα 24ωρα οι αστυνομικοί αναζητούσαν την ύπαρξη δεύτερου ατόμου, καθώς υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως ο δράστης δεν προσέγγισε μόνος του το κάμπινγκ, χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί» ανέφερε χθες στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το σίγουρο είναι ότι αποχωρεί μόνος του ο δράστης από την περιοχή, με ένα λευκό δίκυκλο το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν έχει ανευρεθεί, αναζητούν ακόμα την πορεία του και πού καταλήγει τελικά γιατί έχουν ακουστεί πολλά για περιοχή της Αττικής, για τη δυτική Αττική, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Προσπαθούν να διαπιστώσουν αν όντως παραμένει στο λεκανοπέδιο ή το διασχίζει και περνάει σε άλλη περιοχή», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε κάποια μαρτυρία από την περιοχή που να είδε γνωστό άτομο το οποίο κινήθηκε και αποχώρησε ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι σήμερα στα ίχνη. Μας έχει συνηθίσει το Ανθρωποκτονιών να εργάζεται αθόρυβα και να μας αιφνιδιάζει πολλές φορές και φυσικά να βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα πολύ πιο μπροστά και από εμένα και από εσάς. Θεωρώ ότι και τώρα έχουν συλλέξει ήδη αρκετά στοιχεία».

«Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπαίνει με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι σίγουρος ότι θα καταφέρει να βάλει τέλος στη ζωή των θυμάτων, κάτι το οποίο κατάφερε. Δεν γνωρίζουμε αν ήθελε να σκοτώσει και το τρίτο άτομο που βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ, φαίνεται ότι όντως όμως καταδίωξε και αυτόν. Φαίνεται σίγουρος ότι θα καταφέρει να έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, ίσως γνώριζε ή θα αναζητούσε απλώς τα θύματά του μέσα στον χώρο αυτόν», κατέληξε.