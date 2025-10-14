Λύθηκε μυστήριο 360 ετών για πίνακα ζωγραφικής: Η ιστορία πίσω από το «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι»

Έπειτα από 360 χρόνια, το μυστήριο γύρω από τον πίνακα «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» φαίνεται να λύνεται, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, αποκαλύπτεται η ταυτότητα της κοπέλας που ενέπνευσε τον Johannes Vermeer.

Ο ιστορικός τέχνης Andrew Graham-Dixon αποκάλυψε τη θεωρία σε άρθρο του στους Times του Λονδίνου, εν όψει της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου «Vermeer: A Life Lost and Found».

Σύμφωνα με τον Graham-Dixon, ο Vermeer, που ζωγράφισε το εμβληματικό έργο το 1665, εργαζόταν σχεδόν αποκλειστικά για το ζεύγος Ολλανδών Pieter Claeszoon van Ruijven και Maria de Knuijt στην πόλη Delft, οι οποίοι ανήκαν σε μια ριζοσπαστική χριστιανική αίρεση, τους Remonstrants.

Έτσι, ο ειδικός υποστηρίζει ότι η στοχαστική κοπέλα με τον εξωτικό τουρμπάνι και το γιγάντιο μαργαριταρένιο σκουλαρίκι είναι πιθανότατα η 10χρονη κόρη τους, Magdalena.

«Θα ήταν 12 ετών το φθινόπωρο του 1667, και υποθέτοντας ότι ήταν Collegiant, μια πιο ριζοσπαστική ομάδα όπως οι γονείς της, θα είχε επισημοποιήσει τη δέσμευσή της στον Χριστό σε αυτήν την ηλικία», ισχυρίζεται ο Graham-Dixon.

Ο ειδικός πρόσθεσε ότι κάθε πίνακας του Vermeer, ο οποίος μεγάλωσε επίσης ως Remonstrant και συμμετείχε σε συγκεντρώσεις Collegiant, «ενέπνευσε από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις που εκτιμούσε η Marie de Knuijt και όσοι ήταν κοντά της, συμπεριλαμβανομένου και του Vermeer».

Ωστόσο, η άποψη του Graham-Dixon προκαλεί συζητήσεις. Η Ruth Millington, συγγραφέας του βιβλίου «Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History’s Masterpieces», θεωρεί ότι ο πίνακας δεν πρέπει απαραίτητα να θεωρηθεί ως αναπαράσταση πραγματικού προσώπου.

«Η γοητεία αυτού του πίνακα είναι το μυστήριο της μούσας», δήλωσε στη Daily Mail. «Δεν προορίζεται να είναι πορτρέτο ενός προσώπου που μπορεί να ταυτοποιηθεί εύκολα, αλλά μάλλον μια εικόνα φανταστικής φιγούρας. Πολύ συχνά οι άνθρωποι διαβάζουν τους πίνακες ως καθαρά βιογραφικούς, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα».

Σε αντίθεση με κάποιους Ολλανδούς σύγχρονούς του, ο Vermeer ήταν γνωστός για το ότι προκαλούσε τον θεατή, αφήνοντας το νόημα του έργου του ανοιχτό, όπως αναφέρει το BBC.

Ακόμη και η Tracy Chevalier, συγγραφέας του μυθιστορήματος «Girl With a Pearl Earring», που ενέπνευσε την ταινία του 2003 με τη Scarlett Johansson, τόνισε ότι «η εικόνα λειτουργεί επειδή είναι ανεπίλυτη». «Δεν μπορείς ποτέ να απαντήσεις στην ερώτηση τι σκέφτεται ή πώς αισθάνεται», είπε περιγράφοντας το ήρεμο βλέμμα της κοπέλας. «Αν υπήρχε λύση, τότε θα περνούσες στον επόμενο πίνακα».