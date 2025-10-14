Τρόμος σε ζωολογικό κήπο: Καρέ καρέ η στιγμή που γορίλας ορμά και σπάει το τζάμι του κλουβιού του

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γορίλας, Ζωολογικός κήπος

Πανικός επικράτησε σε ζωολογικό κήπο της Καλιφόρνιας, όταν ένας τεράστιος γορίλας όρμησε και έσπασε ένα τμήμα του παχιού γυάλινου πάνελ του κλουβιού του, μπροστά στα μάτια των τρομαγμένων επισκεπτών.

Ο 10χρονος Ντένι, ένας γορίλας των δυτικών πεδινών περιοχών, έσπασε ένα από τα τρία στρώματα ενός πάνελ από ενισχυμένο γυαλί στο «δάσος των γοριλών» του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου σε δήλωση τους προς την εφημερίδα The Post.

Πλάνα που προβλήθηκαν στις ΗΠΑ, καταγράφουν το τεράστιο θηλαστικό να εκσφενδονίζεται προς τον γυάλινο τοίχο, προκαλώντας πανικός σε αρκετούς θεατές που ακούγονται να ουρλιάζουν.

Ο Ντένι δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. «Είναι συνηθισμένο για τους αρσενικούς γορίλες, ειδικά στην εφηβεία, να εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι εκρήξεις ενέργειας, οι επιθέσεις, το σύρσιμο αντικειμένων ή το τρέξιμο πλάγια είναι όλα φυσιολογικά για ένα αρσενικό», δήλωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο.

Δείτε το βίντεο:

10:36 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

