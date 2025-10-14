Συνταγή για αχνιστά μύδια από τον Gordon Ramsay

Τα αχνιστά μύδια του Gordon Ramsay είναι σκέτη απόλαυση και πολύ πιο εύκολο να μαγειρευτούν απ’ ό,τι φαντάζεστε.

Κακομάθετε κάποιον σήμερα…

Μερίδες 2

Προετοιμασία :

20 λεπτά

: 20 λεπτά Μαγείρεμα:

10 λεπτά

Υλικά

1 κιλό φρέσκα μύδια

3 μεγάλα φρέσκα κρεμμυδάκια

1 μεγάλο σκέτο κρεμμύδι, καθαρισμένο και κομμένο στη μέση

1 καρότο, καθαρισμένο και κομμένο κατά μήκος

2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες

1 φρέσκια κόκκινη πιπεριά τσίλι

1 ματσάκι θυμάρι

μια χούφτα φρέσκου μαϊντανού

100 ml ελαιόλαδο

περίπου 150 ml ξηρού λευκού κρασιού (ιδανικά Muscadet)

1 κουταλάκι του γλυκού Pernod

2 κουταλιές της σούπας crème fraîche

Για τις τηγανητές πατάτες

2 μεγάλες πατάτες, περίπου 300 γρ. η κάθε μία, καθαρισμένες (κατά προτίμηση Maris Piper, King Edward ή Weltje)

περίπου 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι

½ κουταλάκι του γλυκού καγιέν πιπέρι

λάδι για τηγάνισμα, (ιδανικά ελαφρύ ελαιόλαδο)

Για τη μαγιονέζα

2 κρόκοι αυγών

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας

150 ml ελαφρύ ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού λευκό ξίδι

Μέθοδος

Βήμα 1

Βάλτε τα μύδια σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό.

Πετάξτε όσα παραμένουν ανοιχτά όταν τα χτυπήσετε, έπειτα στραγγίστε τα καλά και αφαιρέστε τα ‘γένια’ τους.

Τα φρέσκα μύδια είναι μαύρα και γυαλιστερά και θα πρέπει να μυρίζουν ευχάριστα από τη θάλασσα -τα περισσότερα πρέπει να είναι καλά κλειστά. Αποφύγετε τα μύδια που μυρίζουν «ψαρίλα», είναι στεγνά ή είναι σχεδόν ανοιχτά.

Βήμα 2

Κόψτε τα λαχανικά και το σκόρδο σε πολύ λεπτές φέτες. Γυρίστε το τσίλι στα χέρια σας για να χαλαρώσετε τους σπόρους, έπειτα κόψτε τη στη μέση και ξεκινήστε να ρίχνετε τους σπόρους.

Κόψτε τη σάρκα σε λεπτές λωρίδες και μετά συνδυάστε τις και ψιλοκόψτε τις. Πάρτε τα κλαδάκια από το θυμάρι, πετώντας τα χοντρά στελέχη, και αφαιρέστε τα φύλλα του μαϊντανού από τα στελέχη. Ετοιμάστε τις πατάτες.

Βήμα 3

Τοποθετήστε μια μεγάλη, βαριά κατσαρόλα (με καπάκι) στη φωτιά και θερμάνετε μέχρι να νιώσετε έντονη ζέστη να αναδύεται. Ρίξτε το λάδι και αμέσως προσθέστε όλα τα λαχανικά, την τσίλι και το θυμάρι. Τα κλαδάκια θυμάρι θα κάνουν θρόισμα αν η κατσαρόλα είναι αρκετά ζεστή.

Μαγειρέψτε για περίπου 1½ λεπτό, κουνώντας την κατσαρόλα και ανακατεύοντας τα λαχανικά μέχρι να αρχίσουν να μαραίνονται.

Βήμα 4

Με τη φωτιά ακόμα δυνατή, ρίξτε τα μύδια και κουνήστε την κατσαρόλα ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη στρώση. Καλύψτε με το καπάκι και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά, κουνώντας την κατσαρόλα μία ή δύο φορές.

Βήμα 5

Αφαιρέστε το καπάκι και ρίξτε το κρασί και το Pernod.

Κουνήστε και μαγειρέψτε για άλλα 1½ λεπτό ώστε το κρασί να μειωθεί κατά το ήμισυ, έπειτα καλύψτε ξανά και μαγειρέψτε για άλλο 1 λεπτό.

Τοποθετήστε ένα μεγάλο σουρωτήρι πάνω από ένα μπολ και ρίξτε τα μύδια και τα λαχανικά στο κέντρο. Πετάξτε τα μύδια που παραμένουν κλειστά. Τηγανίστε τις πατάτες.

Βήμα 6

Ρίξτε το στραγγισμένο υγρό ξανά στην κατσαρόλα, ζεστάνετε και ανακατέψτε με την crème fraîche και τα ολόκληρα φύλλα μαϊντανού.

Δοκιμάστε το καρύκευμα; ίσως δεν χρειαστεί καθόλου αλάτι.

Επιστρέψτε τα μύδια και τα λαχανικά στην κατσαρόλα και ξαναζεστάνετε, κουνώντας την κατσαρόλα, στη συνέχεια μοιράστε σε δύο μεγάλα μπολ σούπας. Σερβίρετε τις πατάτες και τη μαγιονέζα.

Βήμα 7

Συμβουλή: Φτιάξτε τη μαγιονέζα και ετοιμάστε τις πατάτες πριν ξεκινήσετε τα μύδια. Τηγανίστε τις πατάτες αφού έχετε μαγειρέψει τα μύδια και ενώ εξακολουθούν να στραγγίζουν στο σουρωτήρι, στη συνέχεια ολοκληρώστε τη σάλτσα.

Ο Gordon εξηγεί…

Κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται να μαγειρέψουν μύδια, αλλά όσο τα αγοράζετε πραγματικά φρέσκα, δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε.

Αυτή είναι η μαγειρική μπιστρό στην ταχύτερη μορφή της. Τα μύδια κυριολεκτικά παίρνουν μερικά λεπτά και καταλήγετε με δύο πιάτα σε ένα – ένα θαλασσινό πιάτο και όλο το υπέροχο ζουμί ως σούπα.

Μαγιονέζα στο μπλέντερ

Βάλτε τους κρόκους των αυγών, τη σκόνη μουστάρδας, το ξίδι, λίγα καρυκεύματα και 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι σε ένα μικρό μπλέντερ και ανακατέψτε για λίγα δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, όσο οι λεπίδες να περιστρέφονται ακόμα, προσθέστε αργά το υπόλοιπο λάδι μέχρι να έχετε μια παχιά, χρυσή γαλακτωματοποίηση.

Βάλτε σε ένα μικρό μπολ, καλύψτε και βάλτε στο ψυγείο.

Φρέσκα μύδια