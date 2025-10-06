Συνταγή του Gordon Ramsay για μοσχαρίσιο φιλέτο Ουέλινγκτον

Το μοσχαρίσιο φιλέτο Ουέλινγκτον είναι ένα πολύ δημοφιλές πιάτο εδώ και 40 χρόνια. Ο σεφ Gordon Ramsay παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για μοσχάρι Wellington, χρησιμοποιώντας προσούτο Παρμάς τυλιγμένο γύρω από το φιλέτο αντί για την πιο παραδοσιακή με φουά γκρα.

To μοσχαρίσιο φιλέτο Wellington είναι ένας παραδοσιακός αγγλικός τρόπος προετοιμασίας φιλέτου μοσχαριού. Θεωρείται ότι προήλθε τη δεκαετία του 1800, μετά τη νίκη του Δούκα του Wellington στο Waterloo το 1815, και ήταν ένα δημοφιλές “επίσημο” πιάτο στα μέσα του 1900.

Το μοσχάρι καλύπτεται με πάστα φουά γκρα ή μανιτάρια ντουξέλ (μια πουρέ από μανιτάρια που έχει αφαιρεθεί η υγρασία του) και κάποιο είδος ζαμπόν – όπως το προσούτο Παρμάς ή το προσούτο – καλύπτει το μοσχάρι. Στη συνέχεια, τυλίγεται σε ζύμη σφολιάτας και ψήνεται στον φούρνο.

Στρατηγικές για την προετοιμασία

Δεν συνιστούμε να φτιάξετε το Wellington εκ των προτέρων και να την ξαναζεστάνετε όταν έρθει η ώρα να σερβιριστεί, γιατί η ζύμη σφολιάτας θα μαλακώσει, αλλά μπορείτε να ετοιμάσετε τα μανιτάρια ντουξέλ από πριν, ώστε να είναι πιο γρήγορη η προετοιμασία όταν είναι η ώρα για το μαγείρεμα.

Ετοιμάστε τα μανιτάρια ντουξέλ έως και 2 μέρες νωρίτερα.

Αφήστε τα να κρυώσουν εντελώς και στη συνέχεια φυλάξτε τα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο. Αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλές για την Αγορά Φιλέτου Μοσχαριού

Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε το κατάλληλο μέγεθος φιλέτου μοσχαριού στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πρέπει να μπορεί να σας κόψει ένα χοντρό φιλέτο του μισού κιλού.

Τι να Σερβίρετε μαζί

Πατάτες πολτοποιημένες με σκόρδο

Φασολάκια με βούτυρο και βότανα

Γρήγορο και εύκολο σπαράγγι

Μπρόκολο με καραμελωμένα κρεμμύδια

Ψηλά μικρά καρότα

Το μοσχαρίσιο φιλέτο Wellington

Χρόνος Προετοιμασίας: 20 λεπτά

Χρόνος Μαγειρέματος: 45 λεπτά

Χρόνος Ψύξης και Κατάψυξης: 40 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 105 λεπτά

Μερίδες: 4 μερίδες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μανιτάρια σας αρέσουν.

Χρησιμοποιήσαμε μισά κρεμίνι και μισά σιτάκε.

Αν χρησιμοποιείτε μανιτάρια σιτάκε, κόψτε τα σκληρά κοτσάνια και πετάξτε τα ή κρατήστε τα για ζωμό.

Αυτή η συνταγή χρησιμοποιεί μια φύλλο ζύμης σφολιάτας.

Αφήστε την να ξεπαγώσει για 2 έως 4 ώρες στο ψυγείο ή στον πάγκο για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να είναι εύκαμπτη αλλά όχι πολύ μαλακή ή λασπώδης.

Συστατικά

Μισό κιλό χοντρό φιλέτο μοσχαριού

Αλάτι κρητικό και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα κίτρινη (όπως η Coleman’s Original English Mustard)

Μισό κιλό μανιτάρια

4 λεπτές φέτες ζαμπόν (Παρμάς αν μπορείτε να το βρείτε) ή προσούτο

1 φύλλο ζύμη σφολιάτας, ξεπαγωμένη

2 μεγάλα κρόκους αυγών, χτυπημένους

Αλάτι για πασπάλισμα στην κορυφή

Μέθοδος

Προθερμάνετε τον φούρνο:

Αφήστε τον φούρνο να προθερμανθεί στους 200°C καθώς ετοιμάζετε το Wellington.

Σφίξτε το φιλέτο

Αλατοπιπερώστε γενναιόδωρα το φιλέτο. Ζεσταίνετε 2 κουταλιές της σούπας λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία.

Σφίξτε το φιλέτο από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά, περίπου 2 έως 3 λεπτά από κάθε πλευρά.

Συμβουλή: μην κουνήσετε το φιλέτο μέχρι να έχει προλάβει να ροδίσει.

Αλείψτε το φιλέτο με μουστάρδα.

Αφαιρέστε το φιλέτο από το τηγάνι και αφήστε το να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, αλείψτε το φιλέτο με μουστάρδα από όλες τις πλευρές.

Ετοιμάστε τα μανιτάρια:

Ψιλοκόψτε τα μανιτάρια και βάλτε τα σε ένα επεξεργαστή τροφίμων. Χτυπήστε τα μέχρι να ψιλοκοπούν πολύ καλά.

Ζεσταίνετε το τηγάνι σε μέτρια-υψηλή φωτιά.

Μεταφέρετε το μείγμα μανιταριών στο τηγάνι και μαγειρέψτε το, για να απελευθερώσουν τα μανιτάρια την υγρασία τους, 10 έως 15 λεπτά.

Όταν η υγρασία που απελευθερώθηκε από τα μανιτάρια έχει βράσει τελείως, αφαιρέστε τα από το τηγάνι και αφήστε τα να κρυώσουν.

Τυλίξτε το φιλέτο με την πάστα μανιταριών και το ζαμπόν

Απλώστε μια μεγάλη μεμβράνη.

Τοποθετήστε τις φέτες ζαμπόν πάνω στη μεμβράνη ώστε να επικαλύπτονται και να είναι αρκετά μεγάλες για να τυλίξουν το φιλέτο.

Απλώστε το μείγμα μανιταριών πάνω στο ζαμπόν.

Βάλτε το φιλέτο στο κέντρο και τυλίξτε το μανιτάρι και το ζαμπόν γύρω από το φιλέτο, χρησιμοποιώντας τη μεμβράνη για να το κάνετε σφιχτά.

Τυλίξτε το φιλέτο σε ένα σφιχτό σχήμα βαρελιού, στρίβοντας τις άκρες της μεμβράνης για να το ασφαλίσετε. Βάλτε το στο ψυγείο για 20 λεπτά.

Ανοίξτε τη ζύμη σφολιάτας και τυλίξτε το φιλέτο:

Σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε τη φύλλο ζύμης σφολιάτας σε μέγεθος που να καλύπτει το φιλέτο.

Σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια, ανοίξτε τη φύλλο ζύμης σφολιάτας σε μέγεθος που να καλύπτει το φιλέτο. Ανοίξτε το φιλέτο από τη μεμβράνη και τοποθετήστε το στη μέση της ζύμης. Αλείψτε τις άκρες της ζύμης με τους χτυπημένους κρόκους αυγών.

Τυλίξτε τη ζύμη γύρω από το φιλέτο, κόβοντας την περίσσεια στις άκρες.

Η ζύμη που είναι περισσότερο από 2 στρώματα δεν θα ψηθεί πλήρως, προσπαθήστε να περιορίσετε την καλυμμένη περιοχή.

Η ζύμη που είναι περισσότερο από 2 στρώματα δεν θα ψηθεί πλήρως, προσπαθήστε να περιορίσετε την καλυμμένη περιοχή. Τοποθετήστε το σε ένα μικρό πιάτο, με την ένωση προς τα κάτω, και αλείψτε την κορυφή με χτυπημένους κρόκους αυγών. Βάλτε το στο ψυγείο για 5 έως 10 λεπτά.

Αλείψτε με το αυγό και χαράξτε

Τοποθετήστε το σε ένα ταψί. Αλείψτε την εκτεθειμένη επιφάνεια με χτυπημένα αυγά.

Χαράξτε την κορυφή της ζύμης με ένα κοφτερό μαχαίρι, χωρίς να περάσετε όλη τη ζύμη. Πασπαλίστε την κορυφή με χοντρό αλάτι.

Ψήστε στον φούρνο

Ψήστε στους 200°C για 25 έως 35 λεπτά.

Η ζύμη θα πρέπει να είναι χρυσαφένια όταν είναι έτοιμο. Για να βεβαιωθείτε ότι το ψητό είναι ψημένο μέτρια, δοκιμάστε με θερμόμετρο κρέατος.

Αφαιρέστε το από τον φούρνο όταν φτάσει στους 52-54°C για μέτριο ψήσιμο.

Απλό Τέχνασμα!

Για ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας, τοποθετήστε το θερμόμετρο στο κέντρο του φιλέτου από 2 έως 3 διαφορετικές γωνίες. Δοκιμάστε από πάνω καθώς και από την πλευρά.

Βγάλτε από τον φούρνο και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το κόψετε.

Κόψτε το σε φέτες 2,5 εκατοστών.

Οι υπόλοιπες φέτες μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο για έως 2 ημέρες. Τυλίξτε τις σφιχτά με αλουμινόχαρτο και ξαναζεστάνετε στον φούρνο στους 175°C.

Μόλις ζεσταθούν, αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και ψήστε για λίγα ακόμα λεπτά για να γίνει τραγανή η ζύμη. Σημειώστε ότι οι ξαναζεσταμένες φέτες θα είναι πιο μεσαία ή καλά ψημένες.

Πώς να Φτιάξετε μοσχαρίσιο φιλέτο Wellington