e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Εβδομάδα με μπαράζ πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Εβδομάδα με μπαράζ πληρωμών ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, οι δύο οργανισμοί μέχρι και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, αναμένεται να πληρώσουν το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.
Αναλυτικά:
Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει:
- 32.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 53.000 δικαιούχους.
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.200 μητέρες.
- 18.000.000 ευρώ σε 1.700 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.