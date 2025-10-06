e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Εβδομάδα με μπαράζ πληρωμών – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα

Εβδομάδα με μπαράζ πληρωμών ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, οι δύο οργανισμοί μέχρι και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, αναμένεται να πληρώσουν το συνολικό ποσό των 64.500.000 ευρώ σε 56.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου 13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει: