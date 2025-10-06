Ισημερινός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 επαρχίες λόγω διαδηλώσεων αυτοχθόνων – Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΟΜΠΟΑ

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 10 από τις 24 επαρχίες της χώρας, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων από κοινότητες αυτοχθόνων κατά της κυβέρνησής του. Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ισημερινός: Νέο Σύνταγμα για την καταπολέμηση του εγκλήματος θέλει ο πρόεδρος Νομπόα

Η συνομοσπονδία αυτόχθονων εθνοτήτων του Ισημερινού (CONAIE), η μεγαλύτερη συλλογικότητα ιθαγενών της χώρας, οργανώνει από τα τέλη του Σεπτεμβρίου διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάργηση της επιδότησης της τιμής του ντίζελ, η οποία αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα).

Στις διαδηλώσεις έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος από σφαίρα, ενώ άλλοι 150 έχουν τραυματιστεί, πολίτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι συνελήφθησαν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς και αυτούς ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, ο αρχηγός του κράτους Νομπόα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά επαρχίες των Άνδεων και τρεις επαρχίας του Αμαζονίου «εξαιτίας της σοβαρής διασάλευσης» της δημόσιας τάξης, ανέφεραν οι υπηρεσίες της προεδρίας μέσω X.

Με το μέτρο αυτό, που έχει ισχύ 60 ημερών, ο αρχηγός του κράτους διατάσσει την κινητοποίηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, του στρατού και της αστυνομίας, για να αποτραπούν «βίαια επεισόδια» και να υπάρξει εγγύηση «του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας» προσώπων και αγαθών και της «οικονομικής δραστηριότητας», πρόσθεσε.

Η αύξηση κατά 56% της τιμής του ντίζελ καταφέρνει βαρύ πλήγμα στην οικονομία των επαρχιών, καταγγέλλει η CONAIE, που διεκδικεί επίσης τη μείωση του ΦΠΑ από το 15% στο 12% και υψηλότερους προϋπολογισμούς για τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είχε ήδη προκαλέσει ογκώδεις κινητοποιήσεις το 2019 και το 2022, επί των κυβερνήσεων των πρώην προέδρων Λενίν Μορένο και Γκιγιέρμο Λάσο, που αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω το μέτρο.

Οι αυτόχθονες λαοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% των 17 εκατομμυρίων κατοίκων του Ισημερινού, κατά την πιο πρόσφατη απογραφή. Ωστόσο αυτόχθονες ηγέτες επισημαίνουν πως, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, πλησιάζουν το 25% του πληθυσμού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

