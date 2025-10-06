Αίγυπτος: Έφτασε ο Χαλίλ αλ Χάγια επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς – Την Δευτέρα μεταβαίνει και η ισραηλινή αντιπροσωπεία

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε την Κυριακή (5/10) στην Αίγυπτο, ηγούμενος της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Η Χαμάς εξήγησε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν καταρχήν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν τη Δευτέρα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Οι σημερινές συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ αναχωρεί για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα τη Δευτέρα (6/10), σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

 

