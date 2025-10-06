Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με όπλα που άφησε η Χαμάς σε νηπιαγωγείο της Γάζας

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν όπλα που άφησαν πίσω τους μέλη της Χαμάς σε ένα νηπιαγωγείο και ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας.

«Την περασμένη εβδομάδα, στρατεύματα του ισραηλινού στρατού εντόπισαν τρομοκράτες της Χαμάς που έφευγαν από ένα νηπιαγωγείο στην αλ-Σάτι, στην πόλη της Γάζας. Αργότερα, τα στρατεύματα βρήκαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό και ένα τουφέκι AK-47 μέσα στο νηπιαγωγείο», αναφέρει ο IDF στον αγγλόφωνο λογαριασμό του X.

🎥WATCH: Explosive Device and AK-47 Rifle Discovered Inside a Kindergarten in Gaza City Last week, IDF troops identified Hamas terrorists fleeing a kindergarten in al-Shati, Gaza City. The troops later found an explosive device and an AK-47 rifle inside the kindergarten. Once… pic.twitter.com/JJGAcwW3cQ — Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2025

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος διεθνών μέσων ενημέρωσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δημοσιεύει μια φωτογραφία με στολές, στρατιωτικό εξοπλισμό και μια σημαία της Χαμάς σε μια τάξη, λέγοντας: «Αυτά τα όπλα ανακαλύφθηκαν σε ένα σχολείο στη Γάζα πριν από λίγες ημέρες, ένα μέρος που προορίζεται για μάθηση, όχι για τρομοκρατία. Για άλλη μια φορά η Χαμάς χρησιμοποιεί σαν όπλο δομές πολιτών, μετατρέποντας σχολεία που προορίζονται για την προστασία των παιδιών σε εργαλεία τρόμου».