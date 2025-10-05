Νέο μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Θα βρεθεί αντιμέτωπη με πλήρη αφανισμό αν παραμείνει στην εξουσία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη αφανισμό» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου εκεχειρίας του.

«Ολοκληρωτική εξάλειψη!» απάντησε ο Τραμπ μέσω γραπτού μηνύματος στον δημοσιογράφο του CNN, Τζέικ Τάπερ, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο 20-σημείων σχέδιο εκεχειρίας του, επικαλούμενος την ερμηνεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ ότι η οργάνωση ουσιαστικά απέρριψε το σχέδιο, επιμένοντας σε «άρνηση για αφοπλισμό», «διατήρηση του παλαιστινιακού ελέγχου στη Γάζα» και «σύνδεση της απελευθέρωσης των ομήρων με τις διαπραγματεύσεις».

«Κάνει λάθος;» ρώτησε ο Τάπερ. «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!» απάντησε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι αναμένει «σύντομα» να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με το αν η Χαμάς είναι πραγματικά δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης.

Σε ερώτηση αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει πλήρως τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και το ευρύτερο όραμα του προέδρου, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η πρότασή του για εκεχειρία θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να το πετύχει.

 

 

 

17:08 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσε...
14:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Προειδοποίηση Πούτιν: Η αποστολή Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους...
14:18 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Νεπάλ και Ινδία – Τουλάχιστον 60 νεκροί

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταιγίδες: οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τις τελευταίες ...
13:11 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νέο «βραχυκύκλωμα» για το καλώδιο – Χριστοδουλίδης προς ΑΔΜΗΕ: «Η Κύπρος δεν εκβιάζεται»

Νέα εμπλοκή στο στρατηγικής σημασία έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρο, με ...
