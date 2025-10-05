Νέο μήνυμα Τραμπ στη Χαμάς: «Θα βρεθεί αντιμέτωπη με πλήρη αφανισμό αν παραμείνει στην εξουσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι θα αντιμετωπίσει «πλήρη αφανισμό» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας, εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου εκεχειρίας του.

«Ολοκληρωτική εξάλειψη!» απάντησε ο Τραμπ μέσω γραπτού μηνύματος στον δημοσιογράφο του CNN, Τζέικ Τάπερ, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Τάπερ πίεσε τον πρόεδρο σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο 20-σημείων σχέδιο εκεχειρίας του, επικαλούμενος την ερμηνεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ ότι η οργάνωση ουσιαστικά απέρριψε το σχέδιο, επιμένοντας σε «άρνηση για αφοπλισμό», «διατήρηση του παλαιστινιακού ελέγχου στη Γάζα» και «σύνδεση της απελευθέρωσης των ομήρων με τις διαπραγματεύσεις».

«Κάνει λάθος;» ρώτησε ο Τάπερ. «Θα το μάθουμε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!» απάντησε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι αναμένει «σύντομα» να υπάρξει σαφήνεια σχετικά με το αν η Χαμάς είναι πραγματικά δεσμευμένη στην επίτευξη ειρήνης.

Σε ερώτηση αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει πλήρως τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και το ευρύτερο όραμα του προέδρου, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η πρότασή του για εκεχειρία θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να το πετύχει.