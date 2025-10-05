Βρετανία: Τζαμί τυλίχτηκε στις φλόγες στα νότια της χώρας – «Έγκλημα μίσους» βλέπουν οι Αρχές

Ως «έγκλημα μίσους» αντιμετωπίζεται από τη βρετανική αστυνομία πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές, το βράδυ του Σαββάτου (4/10), σε τζαμί στη νότια Αγγλία, δύο ημέρες μετά την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

«Προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο τζαμί» που βρίσκεται στην παραθαλάσσια πόλη Πισχέβεν, καθώς και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο απ’ έξω, σύμφωνα με την αστυνομία.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μολονότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο τέμενος εκείνη την ώρα.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα όπου διακρίνονται δύο μασκοφόροι, με σκούρα ρούχα, να πλησιάζουν στην είσοδο, να ρίχνουν κάποιο υλικό και να βάζουν φωτιά.

«Πρόκειται για μια φρικαλέα επίθεση» είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Γκάβιν Πατς. «Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση ως εμπρησμό που είχε ως στόχο να τεθούν ζωές σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικά» τα γεγονότα.

«Σε μια περίοδο όπως η παρούσα, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Οι επιθέσεις εναντίον Βρετανών μουσουλμάνων είναι επιθέσεις εναντίον όλων των Βρετανών και της ίδιας της χώρας», τόνισε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της κοντά στο τζαμί και θα γίνονται περιπολίες και σε άλλους χώρους λατρείας.

Ένας εκπρόσωπος του τεμένους δήλωσε ότι «τον θλίβει βαθύτατα» αυτή τη επίθεση και κάλεσε «όλον τον κόσμο να απορρίψει τον διχασμό και να απαντήσει στο μίσος με ενότητα και συμπόνια».

