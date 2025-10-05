Γαλλία: Ο «τσάρος» της οικονομίας στη νέα κυβέρνηση του Λεκορνί – Ποιοι παραμένουν στις θέσεις τους

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Μπρουνό Λεμέρ επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα.

Ρολάν Λεσκίρ Γαλλία

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ειδική αποζημίωση 200 ευρώ για το 2025 από τον ΕΟΠΥΥ: Αυτά είναι τα 3 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να τη λάβετε

Αυθαίρετα: Σε ποια πρέπει να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις νομιμοποίησης και γιατί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Τα 3 ζώδια που μπορούν να γίνουν πολύ κακά αν πιεστούν – «Υπάρχουν και όρια»
περισσότερα
22:07 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Τηλεφωνικές συνομιλίες Μερτς με Τραμπ και Νετανιάχου – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είχε σήμερα τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο τ...
20:34 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες» – Ο Αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού προειδοποιεί

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μετ...
19:59 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ από Λευκό Οίκο: Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν μερικές ημέρες

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπο...
19:41 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Η στιγμή που ο Τραμπ εκνευρίστηκε με τον Νετανιάχου – «Γιατί είσαι τόσο αρνητικός;»

Έναν έντονο διάλογο που προκαλεί αίσθηση, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης