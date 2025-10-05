Σοφία Μουτίδου: «Είχα χάσει το γέλιο μου και άρχισα να κάνω κάποιες ασκήσεις για να το βρω ξανά»

Ελένη Φλισκουνάκη

Σοφία Μουτίδου
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Την Σοφία Μουτίδου συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» εξομολογήθηκε πως είχε χάσει το «από καρδιάς γέλιο» της και ξεκίνησε να κάνει ασκήσεις για να το βρει ξανά. Επίσης, ανέφερε ότι όταν είναι λυπημένη δεν θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ ως παρηγοριά της.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Μουτίδου στη διάρκεια των δηλώσεών της εξήγησε ότι: «Είχα χάσει το γέλιο μου και άρχισα να κάνω κάποιες ασκήσεις για να το βρω ξανά. Δεν ξέρω γιατί το έχασα, μάλλον με πήρε από κάτω η καθημερινότητα, οι πολλοί ρόλοι… Είχα χάσει το από καρδιάς γέλιο, όχι το γέλιο. Γελούσα, αλλά είχα χάσει την έκρηξη. Είδα τι έφταιγε και κάπως τώρα είμαι πάλι σε φάση επανασύνδεσης!».

Ακόμα, η επιτυχημένη ηθοποιός είπε για το χιούμορ πως: «Στη ζωή μου δεν είμαι αστείος άνθρωπος ούτε παρηγοριέμαι από το χιούμορ. Μ’ αρέσει το χιούμορ, πάρα πολύ θα κάνω συνέχεια χιούμορ με την κόρη μου και τον άνδρα μου, αλλά δεν μου λύνει τη λύπη. Δηλαδή όταν είμαι λυπημένη, δεν είμαι από αυτούς που λένε “θα το ξεπεράσω με χιούμορ”. Δεν το ξεπερνάω».

