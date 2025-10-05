Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με την επιστροφή του», λέει η Ελένη Τσολάκη

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο η σχέση που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η πρόσφατη ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, τάραξε τον κόσμο της εγχώριας showbiz.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Το πρωί της Κυριακή (5/10), η Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με μία από τις δύο αδελφές του καλλιτέχνη, τη Μαρία Μαζωνάκη.

«Εγώ έκανα ένα τηλέφωνο προχθές το απόγευμα στη Μαρία Μαζωνάκη. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα, τους έχω ζήσει και μαζί, και τα τρία αδέλφια, όταν ανέβαινε ο Γιώργος να τραγουδήσει σε μαγαζιά της πόλης, ήταν πάντα στο πλευρό του και η Βάσω και η Μαρία», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Συνεχίζοντας, η Ελένη Τσολάκη εξήγησε πως: «Η Μαρία στην αρχή ήταν διστακτική. Μου εκμυστηρεύτηκε πως ό,τι και να βγει από την πλευρά της οικογένειας δημόσια, πέφτουν όλοι να τους κατασπαράξουν. Δέχονται μία πάρα πολύ μεγάλη επίθεση που δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Παρ’ όλα αυτά, ήθελε πάρα πολύ να μεταφέρω και αυτό θα κάνω, γιατί είπαμε πολλά πράγματα σε αυτό το τηλεφώνημα, ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη η οικογένεια με την επιστροφή του Γιώργου. Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει “αναγέννηση μέσα από το Δρομοκαΐτειο”. Είναι κάτι που και εκείνοι το παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον, ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή».

«Εύχονται να είναι καλά και μου είπε η Μαρία για ακόμα μία προσπάθεια επικοινωνίας που έγινε από την πλευρά των αδελφών στον Γιώργο, για να τον ενημερώσουν για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της μητέρας τους, και έπεσε στον τοίχο. Δεν πήραν καμία απάντηση, στενοχωριούνται γι’ αυτό. Ελπίζουν και περιμένουν», σημείωσε η παρουσιάστρια.