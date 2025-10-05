Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με την επιστροφή του», λέει η Ελένη Τσολάκη

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

The Voice - Γιώργος Μαζωνάκης

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο η σχέση που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η πρόσφατη ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, τάραξε τον κόσμο της εγχώριας showbiz.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε μηνύσεις εναντίον της οικογένειάς του και ενός φιλικού προσώπου για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Το πρωί της Κυριακή (5/10), η Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με μία από τις δύο αδελφές του καλλιτέχνη, τη Μαρία Μαζωνάκη.

«Εγώ έκανα ένα τηλέφωνο προχθές το απόγευμα στη Μαρία Μαζωνάκη. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από την Θεσσαλονίκη και μάλιστα, τους έχω ζήσει και μαζί, και τα τρία αδέλφια, όταν ανέβαινε ο Γιώργος να τραγουδήσει σε μαγαζιά της πόλης, ήταν πάντα στο πλευρό του και η Βάσω και η Μαρία», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Συνεχίζοντας, η Ελένη Τσολάκη εξήγησε πως: «Η Μαρία στην αρχή ήταν διστακτική. Μου εκμυστηρεύτηκε πως ό,τι και να βγει από την πλευρά της οικογένειας δημόσια, πέφτουν όλοι να τους κατασπαράξουν. Δέχονται μία πάρα πολύ μεγάλη επίθεση που δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Παρ’ όλα αυτά, ήθελε πάρα πολύ να μεταφέρω και αυτό θα κάνω, γιατί είπαμε πολλά πράγματα σε αυτό το τηλεφώνημα, ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη η οικογένεια με την επιστροφή του Γιώργου. Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει “αναγέννηση μέσα από το Δρομοκαΐτειο”. Είναι κάτι που και εκείνοι το παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον, ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή».

«Εύχονται να είναι καλά και μου είπε η Μαρία για ακόμα μία προσπάθεια επικοινωνίας που έγινε από την πλευρά των αδελφών στον Γιώργο, για να τον ενημερώσουν για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της μητέρας τους, και έπεσε στον τοίχο. Δεν πήραν καμία απάντηση, στενοχωριούνται γι’ αυτό. Ελπίζουν και περιμένουν», σημείωσε η παρουσιάστρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τι λένε οι εξαγωγείς για την φέτα

Nέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι διευκρινίζει ο Καραγκούνης για τη ρύθμιση της υπερωριακής απασχόλησης

Τα 3 ζώδια που μπορούν να γίνουν πολύ κακά αν πιεστούν – «Υπάρχουν και όρια»

Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» έκανε μία ανατριχιαστική προειδοποίηση για «αλλαγές στην παγκόσμια τάξη»
περισσότερα
20:08 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: Σάλος με το βίντεο που ανέβασε από το Παρίσι – Είναι μέσα σε λιμουζίνα, δίπλα από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια σπάνια εμφάνιση το Σάββατο (4/10) στο Παρίσι, όπου παρευρέθηκε στην Ε...
19:20 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αναστασία για το φλερτ: «Δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι στα social – Εμένα μου αρέσει από κοντά»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έδωσε η Αναστασία, η οποία προβλήθηκε το μεσημέρ...
18:27 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας: «Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε πότε θα μιλάω….» – Η καυστική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασ...
17:23 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στην εκπομπή μου»

Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσια...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης