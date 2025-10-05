Μέγκαν Μαρκλ: Σάλος με το βίντεο που ανέβασε από το Παρίσι – Είναι μέσα σε λιμουζίνα, δίπλα από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια σπάνια εμφάνιση το Σάββατο (4/10) στο Παρίσι, όπου παρευρέθηκε στην Εβδομάδα Μόδας, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή της στην Ευρώπη ύστερα από περισσότερα από δύο χρόνια απουσίας. Η τελευταία επίσκεψη στην ευρωπαϊκή ήπειρο ήταν στους Αγώνες Invictus 2023, που πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Ωστόσο ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, στο περιθώριο της παρουσίας της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, προκάλεσε αίσθηση και σχολιάστηκε εκτενώς στα social media. Συγκεκριμένα, η δούκισσα του Σάσσεξ ανέβασε σε story ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας λιμουζίνας και να έχει ανεβάσει τα πόδια ψηλά, ενώ το όχημα κινείται κοντά στο τούνελ του Παρισιού όπου η Πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε χάσει τη ζωή της σε φρικτό αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Στο διαδίκτυο γίνεται χαμός, με τους περισσότερους να την κατηγορούν για απερισκεψία και ότι είναι «απολύτως κακόγουστη».

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε σε επίδειξη της Balenciaga, έχοντας πολλές επαφές με άλλους καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας διευθύντριας σύνταξης του Vogue Άννα Γουίντουρ, της ηθοποιού Άνν Χάθαγουεϊ και του σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν.

Το βίντεο που τη δείχνει να κινείται κατά μήκος του Σηκουάνα, με τα πόδια σηκωμένα και σταυρωμένα ενώ κάθεται στο αυτοκίνητο, κοινοποιήθηκε στους 4,2 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς χαρακτήρισε τη δημοσίευση ως «απόλυτα ακατανόητη», «απίστευτα ανόητη» και «ασύλληπτα αναίσθητη». Επίσης, υπέθεσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να δει με κακό μάτι τη δημοσίευση της συζύγου του.

Ο κ. Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στη Daily Mail: «Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό σκεφτόταν — στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να σκεφτόταν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να είχε συστήσει κάτι τόσο παράξενο. Έχει κάθε δικαίωμα να πηγαίνει σε εκδηλώσεις μόδας, αλλά να μοιράζεται ένα βίντεο που έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τον τραγικό θάνατο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι απίστευτο.

Είμαι σίγουρος ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει, δεν το σκέφτηκε, αλλά είναι ασύλληπτα αναίσθητο. Είναι πλήρης έλλειψη σκέψης. Δεν θα μπορούσε να είχε πρόθεση να δείξει ασέβεια, αλλά είναι άλλο ένα παράδειγμα των Σάσεξ που κάνουν πράγματα που δεν βγάζουν κανένα νόημα.

Ο θάνατος της Νταϊάνα είναι μια τραγωδία που έχει σημαδέψει μεγάλο μέρος της ζωής του Χάρι και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το θεωρούσε κατάλληλο. Ενώ δημόσια είναι πάντα υποστηρικτικός, υποψιάζομαι ότι θα είναι απόλυτα σοκαρισμένος και πιθανόν να της το πει με αρκετά αυστηρό τρόπο.»

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπρόσωπο της Δούκισσας για σχόλιο.