Κωνσταντοπούλου: Δώστε την εντολή να μάθει ο Πάνος Ρούτσι, πώς πέθανε το παιδί του

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Το μήνυμά μου είναι προς τον κ. Μητσοτάκη τον κ. Φλωρίδη και τους δικαστικούς πού υπακούν στις εντολές Μητσοτάκη-Φλωρίδη νομίζετε ένας απλός άνθρωπος όπως ο Πάνος, δεν μπορεί να φέρει τη δικαιοσύνη όμως η δικαιοσύνη είναι μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και ο Πάνος δεν είναι καθόλου μόνος του μολονότι δίνει έναν αγώνα που τον ξεκίνησε και τον συνεχίζει με αξιοθαύμαστη επιμονή και αξιοθαύμαστη καρτερία», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχοντας δίπλα της στο Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα, τον απεργό πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε: «Δώστε την εντολή να λειτουργήσει το κράτος δικαίου. Δώστε την εντολή να μάθει ο Πάνος Ρούτσι, πώς πέθανε το παιδί του. Σταματήστε να εμποδίζετε εκείνες τις ενέργειες και εκείνες τις διερευνήσεις, που είναι απαραίτητες, που δεν έγιναν, με εντολή σας, που με εντολή σας δυόμισι χρόνια δεν διατάχθηκαν και που τώρα συνεχίζετε να προσπαθείτε να εμποδίσετε» και συμπλήρωσε: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι αίτημα όλης της κοινωνίας και αυτό φαίνεται από όλον τον κόσμο που βρίσκεται εδώ καθημερινά δίπλα του, στηρίζοντας τον αγώνα του».

Η κ. Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε ότι αύριο στις 14.00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας για «όλα εκείνα τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει… για όλα εκείνα που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε την άποψη ότι «είναι σαφές σε όλη την κοινωνία ότι αυτοί που εμποδίζουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τι θα αποκαλυφθεί. Είναι αυτοί που φρόντισαν όλον αυτόν τον καιρό “να μπαζώνουν” τα στοιχεία, να αποκρύπτουν τις αποδείξεις, να αλλοιώνουν όλες τις αποδεικτικές διαδικασίες και να προσπαθούν να θάψουν, μαζί με τα παιδιά και τους ανθρώπου που χάθηκαν, την ανθρωπιά μας. Η ανθρωπιά μας είναι αυτή που θα νικήσει…».

 

 

 

