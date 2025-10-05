Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – «Η αλήθεια δεν μπορεί να παραμείνει θαμμένη»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – «Η αλήθεια δεν μπορεί να παραμείνει θαμμένη»

Για ακόμη μια ημέρα, εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν μπροστά από το «Δέντρο της Μνήμης» στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης για να συμπαρασταθούν στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι. Αμέσως μετά ξεκίνησε πορεία με προορισμό την Καμάρα.

Για τρίτη συνεχόμενη Κυριακή, το σημείο γέμισε με άτομα και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας που δηλώνουν με την παρουσία τους ότι στηρίζουν το αίτημα του απεργού πείνας ο οποίος πρόσφατα είπε πως θα συνεχίσει να απεργεί στο Σύνταγμα και να διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματός του, «μέχρι τελικής πτώσεως», όπως μεταδίδει η voria.gr.

Οι διαδηλωτές με πανό και πλακάτ στα οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων φράσεις όπως «η αλήθεια δεν μπορεί να παραμείνει θαμμένη» και φωνάζοντας συνθήματα σαν το «δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία», ζητούν επιτακτικά να δικαιωθεί ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι.

Παράλληλα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι τα οποία κάλεσαν και στη σημερινή συγκέντρωση, βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό του απεργού στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι απεργεί για 21η συνεχόμενη ημέρα και η υγεία του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Πάγιο αίτημά του παραμένει η εκταφή του γιου του, Ντένις και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στο σώμα του παιδιού του προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28/2/2023.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό, διοργανώνεται ακόμη μία συγκέντρωση συμπαράστασης την ερχόμενη Τέταρτη, στις 18:30 στο Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στην οδό Αριστοτέλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ειδική αποζημίωση 200 ευρώ για το 2025 από τον ΕΟΠΥΥ: Αυτά είναι τα 3 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να τη λάβετε

Αυθαίρετα: Σε ποια πρέπει να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις νομιμοποίησης και γιατί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Τα 3 ζώδια που μπορούν να γίνουν πολύ κακά αν πιεστούν – «Υπάρχουν και όρια»
περισσότερα
22:18 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε απόψε, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπ...
22:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2971 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (5/10). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι που διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας εκταφή τ...
19:04 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη είναι στην πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης