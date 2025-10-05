Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι – «Η αλήθεια δεν μπορεί να παραμείνει θαμμένη»

Για ακόμη μια ημέρα, εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν μπροστά από το «Δέντρο της Μνήμης» στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης για να συμπαρασταθούν στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι. Αμέσως μετά ξεκίνησε πορεία με προορισμό την Καμάρα.

Για τρίτη συνεχόμενη Κυριακή, το σημείο γέμισε με άτομα και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας που δηλώνουν με την παρουσία τους ότι στηρίζουν το αίτημα του απεργού πείνας ο οποίος πρόσφατα είπε πως θα συνεχίσει να απεργεί στο Σύνταγμα και να διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματός του, «μέχρι τελικής πτώσεως», όπως μεταδίδει η voria.gr.

Οι διαδηλωτές με πανό και πλακάτ στα οποία αναγράφονται μεταξύ άλλων φράσεις όπως «η αλήθεια δεν μπορεί να παραμείνει θαμμένη» και φωνάζοντας συνθήματα σαν το «δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία», ζητούν επιτακτικά να δικαιωθεί ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι.

Παράλληλα, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι τα οποία κάλεσαν και στη σημερινή συγκέντρωση, βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό του απεργού στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι απεργεί για 21η συνεχόμενη ημέρα και η υγεία του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Πάγιο αίτημά του παραμένει η εκταφή του γιου του, Ντένις και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στο σώμα του παιδιού του προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28/2/2023.

Σε ένδειξη αλληλεγγύης στον απεργό, διοργανώνεται ακόμη μία συγκέντρωση συμπαράστασης την ερχόμενη Τέταρτη, στις 18:30 στο Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στην οδό Αριστοτέλους.