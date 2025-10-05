Νέα ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Enikos Newsroom

Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι που διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας εκταφή του γιου που σκοτώθηκε στα Τέμπη για τοξικολογικές εξετάσεις, εξέδωσε το νοσοκομείο Νίκαιας, την οποία δημοσιεύει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Το νοσοκομείο αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμιά μορφή πίεσης από πρόσωπα ή φορείς για την έκδοση προηγούμενου δελτίου Τύπου για την υγεία του απεργού πείνας και πως «περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν».

«Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου. Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους ιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι», αναφέρει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, επισυνάπτοντας την παρακάτω ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Γ.Ν. Νικαίας

«Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων και αναφορών που αφορούν δελτίο τύπου του Νοσοκομείου σχετικά με το θέμα του απεργού πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, διευκρινίζεται ότι η έκδοση του εν λόγω δελτίου πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μορφή πίεσης, υπόδειξης ή παρέμβασης από πρόσωπα ή φορείς.

Οι γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση ελήφθησαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να περιλαμβάνονται ιατρικά ευρήματα, διαγνώσεις ή εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης του Νοσοκομείου να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για ζητήματα που παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον, με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν. Το Νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πλήρη θεσμική ανεξαρτησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της δεοντολογίας και του σεβασμού προς τους πολίτες»

22:18 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

