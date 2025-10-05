Κολωνάκι: Διέρρηξαν διαμέρισμα και άρπαξαν κοσμήματα και διαμάντια αξίας 150.000 ευρώ

Μία κινηματογραφική διάρρηξη έγινε στο Κολωνάκι με τους δράστες να μπαίνουν από φωταγωγό σε διαμέρισμα και να αρπάζουν ακόμη και διαμάντια.

Οι δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, αφού παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού.

Οι διαρρήκτες κατάφεραν να αφαιρέσουν τιμαλφή μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους κοσμήματα, ρολόγια, διαμάντια και επιχρυσωμένα ασημικά, με τη συνολική λεία να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ.

Μέρος των αντικειμένων βρισκόταν σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο οι δράστες είχαν καταφέρει να παραβιάσουν.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη των δραστών.