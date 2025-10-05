Super League: Τρομερή ανατροπή από την ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά

Μία επική ανατροπή έκανε η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά και έφυγε νικήτρια από το Περιστέρι με 3-2. Τώρα, η Ένωση έχει ανέβει στην κορυφή και περιμένει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός για να δει αν θα μείνει μόνη πρώτη.

Η επιθετικότητα της Κηφισιάς αιφνιδίασε την Ένωση, που βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ από νωρίς. Στο 4ο λεπτό ο διαιτητής Βεργέτης έδειξε το σημείο του πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR, για χτύπημα του Στρακόσα στον Τεττέη (στο κεφάλι) ύστερα από έξοδο.

Την εκτέλεση ανέλαβε το «θύμα» στο 7ο λεπτό, αλλά το χτύπημα ήταν κάκιστο και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε. Ωστόσο, ο Τεττέη συνέχισε να αποτελεί μόνιμο πρόβλημα για την άμυνα των φιλοξενούμενων με την ταχύτητα και την ενέργειά του, κι αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 11΄ πέτυχε το γκολ που έψαχνε μανιωδώς στο 14΄.

Στο σημείο εκείνο η Κηφισιά ξεκίνησε μια εκπληκτική αντεπίθεση από την άμυνά της, ο Παντελίδης πέρασε «αέρας» από τους αμυντικούς και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον συμπαίκτη του για το 1-0.

Στο 18΄ ο Τεττέη πέρασε γι΄ άλλη μια φορά τον Μουκουντί και γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Πόμπο, ο οποίος από πλεονεκτική θέση σούταρε άουτ.

Στο 29΄ η Κηφισιά, με νέα αντεπίθεση, έφτασε στο 2-0: ο Τεττέη έδωσε στον Πόμπο, εκείνος του ξαναπέρασε την μπάλα, ο νεαρός φορ πέρασε τον Στρακόσα και γύρισε την μπάλα, με τον Παντελίδης να σκοράρει σε κενή εστία.

Ένα πολύ πλούσιο ημίχρονο, το οποίο είχε κι ένα τρίτο γκολ στο 44΄ αλλά στην απέναντι εστία αυτή τη φορά. Το σημείωσε ο Καλοσκάμης μετά από γύρισμα του Μάνταλου, με την ΑΕΚ να μειώνει και να επιστρέφει στο παιχνίδι.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (46΄) η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Έμπο στην περιοχή και τρία λεπτά αργότερα ο Ρέλβας άφησε την Ένωση με 10 παίκτες καθώς, ως τελευταίος, ανέτρεψε τον επελαύνοντα Τεττέη.

Παρά ταύτα η ομάδα του Νίκολιτς έφτασε στην ισοφάριση στο 60΄ με κεφαλιά του Γιόβιτς από σέντρα του Κουτέσα, με την Κηφισιά να διαμαρτύρεται αυτή τη φορά για φάουλ του σκόρερ στον Μποτία, στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο ρυθμός εξακολουθούσε να είναι απολαυστικός, με τους γηπεδούχους να χάνουν μεγάλη ευκαιρία στο 67΄ με τον Αντόνισε, να τους ακυρώνεται γκολ στο 68΄ για χέρι του Ζέρσον Σόουζα και ο Τεττέη να ηττάται στο τετ α τετ με τον Στρακόσα στο 69΄.

Κι ενώ ήταν η ομάδα των βορείων προαστίων που έχανε τις ευκαιρίες απέναντι σε μια άμυνα εν τρικυμία, με τον Ζέρσον Σόουζα στο 89΄ να σπαταλά μια μοναδική στιγμή πλασάροντας άουτ, στο επόμενο λεπτό ο Γιόβιτς κέρδισε πέναλτι από τον Σιμόν και ο Μαρίν έδωσε στο 90΄+2 μια ανέλπιστη νίκη στην ομάδα του.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 48΄ Ρέλβας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λαρουτσί, Αντόνισε, Μποτία – Μουκουντί, Στρακόσα, Βίντα, Μάνταλος, Πιερό, Ρότα

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόκορνι, Λαρουτσί, Έμπο (75΄ Αμανί), Πέρεθ (56΄ Ντίας), Παντελίδης, Πόμπο (56΄ Σόουζα), Αντόνισε (83΄ Εσκιβέλ), Τεττέη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38΄ Ρέλβας), Πενράις, Μάνταλος (59΄ Κουτέσα), Πινέδα (46΄ Γιόβιτς), Kοϊτά (67΄ Μαρίν), Καλοσκάμης (59΄ Ελίασον), Ζοάο Μάριο, Πιερό.

