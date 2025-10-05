Βελόπουλος: Η μόνη λύση είναι να βουλιάξουμε το Πίρι Ρέις, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας με τον ναύαρχο Κουντουριώτη

«Οι σοβαρές καταγγελίες του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για σκοτεινές μεθοδεύσεις στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου, τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτός από ασόβαρη είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη για τον Ελληνισμό», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Αφού πηγαίνει τόσο καλά η ελληνική οικονομία γιατί 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ από αυτούς το 90% χρωστά πάνω από 10.000 ευρώ;», αναφέρει επίσης σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ο πρωθυπουργός ξεχνά ότι η οικονομία πάει καλά για τους κρατικοδίαιτους πλουτοκράτες φίλους του, τον εαυτό του και την παρέα του, αλλά όχι για το φτωχό Έλληνα πολίτη που πεινάει».

«Αφού τα “ήρεμα νερά” που ο Μητσοτάκης καλλιεργούσε και βοήθησαν την Τουρκία να δείξει δήθεν φιλικό πρόσωπο βούλιαξαν την εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την έξοδο του Πίρι Ρέις, η μόνη λύση είναι να βουλιάξουμε εμείς το Πίρι Ρέις όπως έκαναν οι πρόγονοί μας στο παρελθόν με τον ναύαρχο Κουντουριώτη, ώστε να μην ξαναβγεί ποτέ ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο», ανέφερε ακόμη για το Πίρι Ρέις ο Κυριάκος Βελόπουλος.