Βελόπουλος: Η μόνη λύση είναι να βουλιάξουμε το Πίρι Ρέις, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας με τον ναύαρχο Κουντουριώτη

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

«Οι σοβαρές καταγγελίες του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για σκοτεινές μεθοδεύσεις στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου, τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτός από ασόβαρη είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη για τον Ελληνισμό», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Αφού πηγαίνει τόσο καλά η ελληνική οικονομία γιατί 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ από αυτούς το 90% χρωστά πάνω από 10.000 ευρώ;», αναφέρει επίσης σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Ο πρωθυπουργός ξεχνά ότι η οικονομία πάει καλά για τους κρατικοδίαιτους πλουτοκράτες φίλους του, τον εαυτό του και την παρέα του, αλλά όχι για το φτωχό Έλληνα πολίτη που πεινάει».

«Αφού τα “ήρεμα νερά” που ο Μητσοτάκης καλλιεργούσε και βοήθησαν την Τουρκία να δείξει δήθεν φιλικό πρόσωπο βούλιαξαν την εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την έξοδο του Πίρι Ρέις, η μόνη λύση είναι να βουλιάξουμε εμείς το Πίρι Ρέις όπως έκαναν οι πρόγονοί μας στο παρελθόν με τον ναύαρχο Κουντουριώτη, ώστε να μην ξαναβγεί ποτέ ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο», ανέφερε ακόμη για το Πίρι Ρέις ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τι λένε οι εξαγωγείς για την φέτα

Nέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι διευκρινίζει ο Καραγκούνης για τη ρύθμιση της υπερωριακής απασχόλησης

Τα 3 ζώδια που μπορούν να γίνουν πολύ κακά αν πιεστούν – «Υπάρχουν και όρια»

Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» έκανε μία ανατριχιαστική προειδοποίηση για «αλλαγές στην παγκόσμια τάξη»
περισσότερα
20:50 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ο Τσίπρας πήγε για μπύρα με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόνη – «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόννη, μετά την ομιλία του, με τους...
19:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Τη Δευτέρα ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδo

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ’...
18:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.  Σύμφ...
18:03 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια»

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης