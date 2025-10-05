Λέσβος: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ανεπιτήρητο άλογο – Νεκρό το ζώο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Λέσβο, χθες (04/10) το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλογο, το οποίο κυκλοφορούσε χωρίς επιτήρηση στο οδόστρωμα.

Η οδηγός αν και προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό προς τα αριστερά παρέσυρε το ζώο, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και τον σοβαρό τραυματισμό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Έγινε προσπάθεια να βρεθεί κτηνίατρος για να βοηθήσει το ζώο αλλά απέβη άκαρπη με αποτέλεσμα αυτό να ξεψυχήσει μετά από 1 ώρα περίπου λόγω των τραυμάτων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εμφάνιση του αλόγου ήταν αιφνιδιαστική, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή του από την οδηγό του οχήματος, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το αυτοκίνητό.

Περιπολικό της Τροχαίας που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου είναι από γειτονικό χωριό και όπως ισχυρίστηκε στην Αστυνομία το άλογο έφυγε από το χώρο που το είχε δεμένο. Η έρευνα συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής.