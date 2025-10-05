Ισραήλ: «Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, θα συνεχιστούν οι μάχες» – Ο Αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού προειδοποιεί

Πηγή: IDF

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

 

19:59 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ από Λευκό Οίκο: Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν μερικές ημέρες

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπο...
19:41 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Η στιγμή που ο Τραμπ εκνευρίστηκε με τον Νετανιάχου – «Γιατί είσαι τόσο αρνητικός;»

Έναν έντονο διάλογο που προκαλεί αίσθηση, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανι...
19:36 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η απάντηση του Ισραήλ στις καταγγελίες για κακομεταχείριση κατά την κράτησή της – «Θρασύτατα ψεύδη»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η ακτιβίστρια από...
17:55 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νετανιάχου για Γάζα: Μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το υπόλοιπο σχέδιο δεν θα προχωρήσει

Νέα παρέμβαση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι κανένα ά...
