Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει απόπειρα εναντίον του – Αναζητείται ο δράστης, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργού

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση διπλού φονικού σε κάμπινγκ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό. Αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και διέφυγε με μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας