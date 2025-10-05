Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει απόπειρα εναντίον του – Αναζητείται ο δράστης, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει απόπειρα εναντίον του – Αναζητείται ο δράστης, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργού
Φωτογραφία Αρχείου

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση διπλού φονικού σε κάμπινγκ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας, ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό. Αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και διέφυγε με μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:18 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη

Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που σημειώθηκε απόψε, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, σε κάμπ...
22:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 5/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2971 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (5/10). Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Νέα ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι που διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας εκταφή τ...
19:04 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη είναι στην πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης