Ελένη Χατζίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Αν όλοι λειτουργούσαμε όπως εκείνος, δεν θα έβγαινε η δουλειά»

Το βράδυ της Τετάρτης (1/10) ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλεσμένος στην «Ταράτσα του Φοίβου». Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν ανάμεσα στο κοινό και βγαίνοντας από το «Θέατρο Άλσος» έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα μιλήσει αποκλειστικά για τον τραγουδιστή.

Η κίνηση αυτή του παρουσιαστή σχολιάστηκε και από το «Happy Day», με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρει: «Ο Γιώργος Λιάγκας που βγαίνει και μας δηλώνει ότι δεν μιλάει ποτέ στις κάμερες… Μα έχεις εκπομπή αγάπη μου και ζητάς απ’ όλους δήλωση στις κάμερες και εσύ δεν μιλάς; Εσύ τι είσαι; Ο υπεράνω; Την άλλη φορά που θα δω κάμερα του Γιώργου που με πιέζουν πάρα πολύ να μιλήσω, θα πω “το ξέρετε, δεν μιλάω εγώ σε κάμερες”».

Η κάμερα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου συνάντησε την Ελένη Χατζίδου, και η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για το θέμα του Γιώργου Λιάγκα, καθώς και για τα όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας για εκείνον.

Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα του «Breakfast@Star» μιλώντας για το θέμα, εξήγησε πως: «Δεν έχει άδικο ο Δημήτρης Παπανώτας. Αν δηλαδή όλοι λειτουργούσαμε όπως ο Γιώργος Λιάγκας, δεν θα έβγαινε η δουλειά.

Αν δεν θέλει και είναι αυτή η γραμμή του τι να σου πω. Ας το βλέπουν οι άλλοι και ας μην κάθονται και αυτοί να μιλάνε σε αυτόν».