Γιώργος Λιάγκας: «Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε πότε θα μιλάω….» – Η καυστική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης και όχι άδικα. Ασχολείται με τον κόσμο της μικρής οθόνης για πάνω από τριάντα χρόνια, ενώ στη διάρκεια αυτών, ο κόσμος τον έχει παρακολουθήσει σε δελτία ειδήσεων, τηλεπαιχνίδια, πρωϊνές ψυχαγωγικές εκπομπές, και πολλά άλλα.

Μέσα στα χρόνια που είναι παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιάγκας έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, αλλά και επικριτές, ενώ κάθε κίνησή του είναι σίγουρο πως θα σχολιαστεί όχι μόνο από τον απλό κόσμο, αλλά και από συναδέλφους του, σε άλλες εκπομπές.

Αυτές τις ημέρες, δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα έγιναν και πάλι θέμα συζήτησης σε ψυχαγωγικές εκπομπές, και ενώ σε λίγες ώρες ξεκινάει μία νέα εβδομάδα, ο παρουσιαστής έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, στην οποία με καυστικό τρόπο δίνει την απάντησή του στα όσα ακούστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης του «Πρωινού» έγραψε σε Instagram story του: «Παιδιαααα μην τσακώνεστε!!! Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε… Πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω, πού θα μιλάω και τι ακριβώς θέλετε να λέω. Και ενημερώστε με. Κάτι δικά μου…».