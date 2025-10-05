Γιώργος Λιάγκας: «Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε πότε θα μιλάω….» – Η καυστική ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/toprwino_ant1

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης και όχι άδικα. Ασχολείται με τον κόσμο της μικρής οθόνης για πάνω από τριάντα χρόνια, ενώ στη διάρκεια αυτών, ο κόσμος τον έχει παρακολουθήσει σε δελτία ειδήσεων, τηλεπαιχνίδια, πρωϊνές ψυχαγωγικές εκπομπές, και πολλά άλλα.

Μέσα στα χρόνια που είναι παρουσιαστής, ο Γιώργος Λιάγκας έχει αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, αλλά και επικριτές, ενώ κάθε κίνησή του είναι σίγουρο πως θα σχολιαστεί όχι μόνο από τον απλό κόσμο, αλλά και από συναδέλφους του, σε άλλες εκπομπές.

Αυτές τις ημέρες, δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα έγιναν και πάλι θέμα συζήτησης σε ψυχαγωγικές εκπομπές, και ενώ σε λίγες ώρες ξεκινάει μία νέα εβδομάδα, ο παρουσιαστής έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, στην οποία με καυστικό τρόπο δίνει την απάντησή του στα όσα ακούστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης του «Πρωινού» έγραψε σε Instagram story του: «Παιδιαααα μην τσακώνεστε!!! Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε… Πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω, πού θα μιλάω και τι ακριβώς θέλετε να λέω. Και ενημερώστε με. Κάτι δικά μου…».

Γιώργος Λιάγκας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιες αλλαγές εξετάζονται για τις ασφαλιστικές εισφορές

Βουλή: Αύριο αναμένεται να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 – Τι θα αναφέρει για ελαφρύνσεις και για εισοδημα...

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνεις επανεκκίνηση του Android κινητού σου χωρίς το κουμπί λειτουργίας
περισσότερα
19:20 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Αναστασία για το φλερτ: «Δεν μου κάνει εντύπωση το να μου στείλει ένα αγόρι στα social – Εμένα μου αρέσει από κοντά»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έδωσε η Αναστασία, η οποία προβλήθηκε το μεσημέρ...
17:23 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιάγκα: «Καλύτερα που δεν ήρθε στην εκπομπή μου»

Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσια...
16:51 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Μίμης Πλέσσας: Η αποκάλυψη για την πραγματική ημερομηνία θανάτου του σπουδαίου συνθέτη

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (5/10), από την ημέρα που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του...
14:02 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Σουξές για τον ρόλο του στο Hotel Elvira: «Θα φέρω στοιχεία από διάφορους… αετονύχηδες»

Για τον ρόλο που κρατά στη νέα σειρά του MEGA, «Hotel Elvira», μίλησε ο Γιώργος Σουξές.  Συγκε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης