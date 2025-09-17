Ελένη Χατζίδου: «Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω…» – Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Πηγή: Instagram/eleni.hatzidou

Η Ελένη Χατζίδου αντιμετωπίζει ένα θέμα με τον αυχένα της, για το οποίο είχε μιλήσει και πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, με Instagram stories της το πρωί της Τετάρτης (17/9), η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια αναφέρθηκε ξανά στο πρόβλημα που την ταλαιπωρεί, προκειμένου να εξηγήσει και στους ακολούθους της, τον λόγο που δεν ανεβάζει βίντεο στον λογαριασμό της.

Αρχικά, η οικοδέσποινα του «Breakfast@Star» είπε ότι: «Καλημερούδια! Τι κάνετε; Ετοιμάστηκα για την εκπομπή. Ξέρω ότι απέχω πάρα πολύ καιρό από το Instagram, όχι ότι δεν ανεβάζω αλλά δεν σας μιλάω όπως σας μιλούσα, σας κρατάω μούτρα, πλάκα κάνω. Μωρέ δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις ημέρες, βασικά πολλές μέρες δεν είμαι καλά, με το αυχενικό που με ταλαιπωρεί.

Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω, νομίζω ότι στην εκπομπή μόνο προσπαθώ να ξεχαστώ. Παίρνω και μια αγωγή για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Ευτυχώς με πιάνει και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, φυσιολογικά και σαν άνθρωπος. Και έχω και τη διάθεσή μου, την όρεξη μου γιατί δεν γίνεται διαφορετικά».

 

«Είναι δυνατόν να έχω μούτρα και εσύ να με βλέπεις εκεί απέναντι; Τι ήρθα να σου κάνω; Να σου δείξω τα μούτρα μου; Όχι, να μοιραστούμε τη χαρά μας. Όταν είμαι καλά και δεν πονάω έχω διάθεση. Φιλιά πολλά, καλημέρα», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

