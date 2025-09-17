Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1961 στο κέντρο της Αθήνας

Μαρία Κάλλας

Η Μαρία Κάλλας γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στην Νέα Υόρκη και έζησε μία μυθιστορηματική ζωή. Η κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνος κατάφερε να διαγράψει μία σπουδαία πορεία στον κόσμο της Τέχνης και να λατρευτεί από το κοινό. Δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, στο Παρίσι.

Την Τρίτη (16/9), συμπληρώθηκαν 48 χρόνια από τον θάνατό της και ο λογαριασμός στο Instagram που είναι αφιερωμένος στον Κλεισθένη Δασκαλάκο, κοινοποίησε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας, για να την τιμήσει.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε το «Studio Kleisthenis», βλέπουμε την σπουδαία υψίφωνο το 1961, να περπατάει στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

«Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 1977 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 53 χρόνων. Και το “Studio Kleisthenis” την θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία το 1961 στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Ο Κλεισθένης υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της όσο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα είτε για κάποια εμφάνιση της είτε με τον Ωνάση. Εκατοντάδες φωτογραφίες της υπάρχουν στο αρχείο του Κλεισθένη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».

