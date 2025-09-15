Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Πρεμιέρα με συγκίνηση για το «Breakfast@Star»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/breakfastatstarofficial

Μία νέα σεζόν ξεκινάει σήμερα (15/9) για τις ψυχαγωγικές εκπομπές, και το «Breakfast@Star» δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, εμφανίστηκαν έτοιμοι να κρατήσουν συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό, μαζί με τους συνεργάτες τους.

Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα «backstage» ξεκαρδιστικό βίντεο, ενώ στη συνέχεια στο πλατό εμφανίστηκαν οι δύο παρουσιαστές. Μάλιστα, η Ελένη Χατζίδου δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνηση που ένιωσε στην έναρξη του «Breakfast@Star».

«Καλημέρα, καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Ρε παιδιά, άλλοι κλαίνε στα φινάλε, εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα. Παιδιά, συγκινούμαι πάρα πολύ. Μέχρι πριν βγούμε ήμουν οκ. Τι είναι αυτό το πράγμα…», είπε η παρουσιάστρια.

Ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε πως: «Συγκινήθηκες με το βίντεο εσύ, γι’ αυτό. Το “Breakfast 4” είναι εδώ και ξεκινάει».

