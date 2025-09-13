Ελένη Χατζίδου: «Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη…» – Η ανάρτηση για την κατάσταση της υγείας της

Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Μία προσωπική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram η Ελένη Χατζίδου, μιλώντας ανοιχτά για την περιπέτεια που ζει το τελευταίο διάστημα με την υγεία της.

Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ του Breakfast@Star

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Star αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται ξανά από αυχενικό, ένα πρόβλημα που –όπως η ίδια λέει– «δεν φεύγει ποτέ ολοκληρωτικά».

Σήμερα η Ελένη διανύει την 16η ημέρα θεραπείας με κορτιζόνη, γεγονός που έχει αλλάξει όχι μόνο την καθημερινότητά της, αλλά και την εμφάνισή της. Η ίδια εξήγησε ότι έχει περιορίσει εντελώς το αλάτι και τη ζάχαρη, κάτι που –όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσίευσε– έχει αφήσει εμφανές αποτύπωμα στο πρόσωπό της:

«Είμαι 16η μέρα σήμερα με κορτιζόνη λόγω του αυχένα και επειδή έχω κόψει αλάτι ζάχαρη τελείως, νομίζω ειδικά στο πρόσωπο έχω αδυνατίσει πολύ! Κάτσε να δεις τώρα που θα αρχίσω να τρώω κανονικά πάλι».

