Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Αυτό είναι το νέο τρέιλερ του Breakfast@Star

Enikos Newsroom

Media

Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Ανανεωμένο επιστρέφει το Breakfast@Star τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08:45.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, για ακόμη μία χρονιά, θα βρίσκονται η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, οι οποίοι ετοιμάζονται για το καθιερωμένο ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό.

Αποκλειστικά ρεπορτάζ, γεύσεις που θα ταξιδέψουν τους τηλεθεατές μέσα από τη μαγειρική ενότητα, αστρολογικές προβλέψεις και πολλά ακόμη έρχονται για να γεμίσουν τα πρωινά με ενημέρωση, χρώμα και καλή διάθεση.

Το νέο τρέιλερ της εκπομπής μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στο φετινό Breakfast@Star τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

